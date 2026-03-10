부산시 ‘통합돌봄 체계’ 가동… 돌봄 대상 5만명 확대
장기요양재택의료센터 18곳 추가 확대
퇴원 환자 지역 돌봄 연계 체계 구축
중위소득 100% 이하까지 지원 확대
부산시가 의료·요양·복지 서비스를 연계한 ‘지역완결형 돌봄체계’ 구축에 나섰다. 초고령사회 진입과 1인 가구 증가로 돌봄 수요가 늘어나는 가운데 병원 중심 치료에서 벗어나 시민이 살던 곳에서 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 하겠다는 구상이다.
부산시는 10일 시청 대강당에서 ‘부산형 통합돌봄 비전선포식’을 열고 ‘시민이 살던 곳에서 건강하고 행복하게 생활하는 15분 돌봄도시 부산’ 실현을 위한 정책 방향을 발표했다. 행사에는 박형준 부산시장과 시의회, 구·군 단체장, 공공기관, 민간 복지·의료기관 관계자 등 700여명이 참석했다.
그동안 의료·요양·복지·주거 서비스가 각각 제공되면서 퇴원 이후 돌봄 공백이 발생하거나 서비스 연계가 원활하지 않다는 지적이 이어져 왔다. 시는 이를 해결하기 위해 ‘발굴–계획–연계–제공–점검’으로 이어지는 통합지원 체계를 구축했다. 병원에서 퇴원한 환자가 집에서 치료와 돌봄을 이어갈 수 있도록 의료기관과 지역 돌봄체계를 연계하는 방식이다.
구체적으로 장기요양재택의료센터를 기존 10곳에서 28곳으로 확대하고 퇴원환자 연계 병원도 82곳으로 늘렸다. 방문진료와 방문간호, 식사 지원 등을 연계해 지역 중심 건강관리 체계를 강화한다는 계획이다.
지원 대상도 확대된다. 비용 지원 기준을 기존 중위소득 70% 이하에서 100% 이하로 넓혀 서비스 대상이 현재 1만5000명에서 최대 5만명까지 늘어날 것으로 전망된다.
시는 퇴원환자 안심돌봄, 병원 안심동행, 생애말기 안심동행, 가사지원, 식사지원, 돌봄활동가 양성·지원, 주거환경 개선, 방문운동 등 8종의 부산 특화 서비스를 마련해 전국 공통 서비스와 함께 제공할 계획이다.
아울러 시는 이날 국민건강보험공단, 국민연금공단, 부산사회서비스원, 복지관협회, 재가노인복지협회 등과 업무협약을 체결하고 대상자 발굴과 사례관리, 의료·요양·복지 서비스 연계 등에 협력하기로 했다.
박형준 부산시장은 “돌봄은 개인이나 가족만의 책임이 아니라 지역사회가 함께 짊어져야 할 과제”라며 “병원에서 집으로, 치료에서 일상으로 이어지는 통합 돌봄 체계를 구축해 시민이 살던 곳에서 돌봄을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사