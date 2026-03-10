‘안전관리 소홀’ 태안화력 고 김충현 사망 사고 관련 8명 송치
지난해 태안화력발전소에서 작업 중 숨진 고 김충현씨 사망사고와 관련해 한국서부발전 관리감독자 등 8명이 검찰에 넘겨졌다.
충남경찰청 형사기동대는 10일 한국서부발전과 한전KPS, 한국파워O&M의 관리감독자 8명을 업무상과실치사 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.
이들은 지난해 6월 2일 오후 2시20분쯤 한국서부발전 태안화력발전소 내 한전KPS 태안사업처 정비동 1층 공작기계실에서 김충현 씨가 기계에 끼여 숨진 사고과 관련해 현장 안전 관리를 소홀히 한 혐의를 받는다.
한국서부발전의 2차 협력사인 한국파워O&M 소속 근로자였던 김 씨는 사고 당시 파손된 발전설비 부품을 선반으로 가공하던 중 옷소매가 가공물에 끼여 숨졌다.
김 씨가 사용하던 선반에는 작업자의 접근을 차단할 수 있는 선반 덮개나 울(펜스) 등 방호장치가 설치되지 않았고, 선반가공물도 제대로 고정되지 않았던 것으로 조사됐다. 서부발전과 한전KPS는 이를 인지하고도 제대로 된 안전 조치를 취하지 않은 것으로 확인됐다.
2인 1조 작업 원칙과 관리감독자 입회 규정도 지켜지지 않았다. 한국서부발전과 한전KPS는 발전 설비 정비에 대한 규정을 통해 관리감독자 입회 하에 2인 1조로 작업하도록 했지만, 규정과 다르게 홀로 작업해온 김 씨를 방치했던 것으로 드러났다.
경찰은 사고의 구조적 원인으로 2차 협력사 근로자의 단기 고용 형태를 지목했다.
김 씨를 포함한 2차 협력사 노동자들은 매년 한전KPS로부터 경상정비 공사를 수급하는 사업주가 변경될 때마다 소속 회사가 바뀌는 단기계약직 형태로 근무했다.
이런 고용 형태는 위험 관리 공백에 노출되기 쉽고, 불합리한 위계와 차별이 고용불안과 결합해 작업 절차 위반, 관리감독 태만에 이의를 제기하지 못하는 구조적 원인으로 작용했다는 게 경찰의 설명이다.
업무상과실치사 혐의로 고발된 한국서부발전 대표, 한전KPS 대표, 한전KPS 발전안전사업 본부장 등 3명에 대한 수사도 이뤄졌지만 사고에 대한 구체적인 주의의무 위반과 예견 가능성을 인정할 증거가 충분하지 않아 불송치됐다.
김상훈 충남경찰청 형사기동대장은 “사고에 영향을 미친 구조적 원인에 대한 수사를 진행해 일부 요인을 확인했지만 구체적인 책임을 지울만한 정황은 발견되지 않았다”며 “산업현장 근로자의안전이 최우선시되는 환경을 뒷받침하고 안전사고 사건의 원인을 규명하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
