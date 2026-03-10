대전 상장기업 시총 96조 돌파…상장사도 1곳 더 탄생

2월 대전 상장기업 현황. 대전테크노파크 제공

지난 1월 91조8529억원 대비 약 5%(4조6457억원) 증가한 수치다.

대전TP는 알테오젠(21조8036억원)과 레인보우로보틱스(16조6838억원), 리가켐바이오(7조182억원) 등 지역 대표 기업들이 코스닥 시총 상위권에서 견조한 흐름을 이어가며 상장사 전체의 성장을 뒷받침했기 때문으로 분석했다.

상승세의 분위기 속에 전날에는

지능형 레이저 솔루션 전문기업인 액스비스가

액스비스는 인공지능(AI)과 로보틱스 기술을 융합한 지능형 고출력 레이저 솔루션 ‘비전스캔’을 통해 이차전지·반도체 등 정밀 제조 공정 시장을 선도하고 있다.

지난달 일반 청약에서 2711대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 약 8조9634억원의 증거금을 끌어 모았다. 상장 첫날 종가 4만6000원을 기록하며 공모가 1만1500원 대비 300% 급등한 성적을 보이기도 했다.