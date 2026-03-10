대전 상장기업 시총 96조 돌파…상장사도 1곳 더 탄생
대전의 상장기업 시가총액이 96조원을 돌파하며 꾸준한 상승세를 보이는 것으로 나타났다.
대전테크노파크(대전TP)는 지난달 말 기준 지역 상장기업들의 합산 시가총액이 96조4986억원으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 지난 1월 91조8529억원 대비 약 5%(4조6457억원) 증가한 수치다.
대전TP는 알테오젠(21조8036억원)과 레인보우로보틱스(16조6838억원), 리가켐바이오(7조182억원) 등 지역 대표 기업들이 코스닥 시총 상위권에서 견조한 흐름을 이어가며 상장사 전체의 성장을 뒷받침했기 때문으로 분석했다.
대전 상장기업들의 시총은 지난 5년간 꾸준히 상승하는 흐름을 보였다. 2022년 28조7446억원이었던 지역 상장그룹의 시총은 2023년 39조3142억원, 2024년 52조3055억원을 기록한데 이어 지난해 81조2282억원으로 급등했다. 지난 1월에는 사상 최초로 90조원을 넘어서며 91조8529억원을 기록했다.
상승세의 분위기 속에 전날에는 지능형 레이저 솔루션 전문기업인 액스비스가 2026년 제1호 상장기업에 이름을 올리기도 했다.
액스비스는 인공지능(AI)과 로보틱스 기술을 융합한 지능형 고출력 레이저 솔루션 ‘비전스캔’을 통해 이차전지·반도체 등 정밀 제조 공정 시장을 선도하고 있다.
지난달 일반 청약에서 2711대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 약 8조9634억원의 증거금을 끌어 모았다. 상장 첫날 종가 4만6000원을 기록하며 공모가 1만1500원 대비 300% 급등한 성적을 보이기도 했다.
액스비스의 상장은 대전TP가 운영 중인 ‘IPO & 스케일 업 프로그램’이 효과를 발휘했기 때문이라는 분석이다. 이 프로그램은 지역 유망 기업들이 자본시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 전문 컨설팅, 역량 강화를 지원하는 사업이다. 액스비스는 이 프로그램을 통해 배출된 7번째 상장 기업이다.
김우연 대전TP 원장은 “액스비스의 상장은 대전TP 지원 프로그램의 실질적 성과이자 지역 기술 기업의 우수성을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 상장을 준비하는 지역 기업들이 자본시장에서 제 가치를 인정받고 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
