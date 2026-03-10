김시우, 9년만의 타이틀 탈환 도전…플레이어스 챔피언십 출격
2017년 대회서 한국인 두 번째 우승 쾌거
부상 복귀 임성재와 김성현 동반 출전
셰플러·매킬로이 대회 3번째 우승 도전
올 시즌 초반 가파른 상승세를 타고 있는 김시우가 9년만의 타이틀 탈환에 나선다.
오는 12일부터 나흘간 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스(파72·7352야드)에서 열리는 미국프로골프(PGA)투어 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십이 출격 무대다.
1974년에 창설돼 올해로 52회째가 되는 이 대회는 4대 메이저 대회에 버금가는 권위를 자랑한다. 총상금 규모가 PGA투어에서 가장 많은 2500만 달러(약 368억 9750만 원), 우승 상금이 450만 달러(약 66억 원)다.
김시우는 2017년 이 대회에서 우승했다. 한국 선수로는 2011년 최경주 이후 두 번째다. 그는 올해 7차례 대회에 출전, 3차례 ‘톱10’ 입상해 페덱스컵 순위 9위에 자리하고 있다. 시즌 초반 성적만 놓고 보면 전성기 때에 필적한 샷감이다.
올해 대회에는 디펜딩 챔피언 로리 매킬로이(북아일랜드)를 비롯해 총 123명이 출전한다. 최근 부진 기미를 보이고 있는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 2023년과 2024년에 이어 2년 만에 우승에 도전한다.
매킬로이와 셰플러 중에서 우승자가 나오면 역대 두 번째로 대회 3승자가 된다. 작년까지 이 대회에서 개인 통산 3승을 거둔 선수는 잭 니클라우스(미국)가 유일하다.
한국 선수 중에서는 김시우 외에 임성재, 김성현이 출전한다. 임성재는 손목 부상으로 지난주 아널드 파머 인비테이셔널을 통해 시즌 처음 대회에 출전했으나 컷 탈락했다. 이번 대회에서 반등 모멘텀을 마련할 지가 관심사다.
김시우는 콜린 모리카와(미국), 루드비그 오베리(스웨덴)와 함께 12일 오후 9시 40분(이하 한국시간)에 1라운드를 시작한다.
‘디펜딩 챔피언’ 매킬로이는 13일 오전 2시 42분 마쓰야마 히데키(일본), 잰더 쇼플리(미국)와 함께 첫 티샷을 날린다.
셰플러는 12일 오후 9시 52분 토머스, 토미 플리트우드(잉글랜드)와 함께 10번 홀에서 출발한다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사