‘경기 청년창업 글로벌 프론티어’ 참여기업 20곳 모집
경기도와 경기도경제과학진흥원은 도내 청년 창업가들의 글로벌 시장 진출의 시작을 돕는 ‘경기 청년창업 글로벌 프론티어(G-Frontier)’ 참여기업 20곳을 모집한다고 10일 밝혔다.
경기 청년창업 글로벌 프론티어는 해외 진출이 목표지만 해외 네트워크가 부족한 도내 청년 창업가들이 세계적인 산업 동향을 직접 경험하고 현지 시장을 조사할 수 있도록 돕는 경기도의 청년 창업기업 글로벌 진출 지원 프로그램이다.
신청 대상은 경기도 소재 7년 이내의 창업기업이면서 대표자가 만 39세 이하 청년 창업가이다.
세부적인 모집 규모는 미주·유럽권 10곳, 아시아권 10곳이다. 미주·유럽권은 최대 300만원, 아시아권은 최대 150만원의 지원금이 지급된다.
신청 접수는 오는 30일까지로 경기스타트업플랫폼(www.gsp.or.kr)에서 온라인으로 진행된다.
선정된 기업은 기업 비즈니스 모델과 밀접한 해외 유망 스타트업 전시회 및 박람회 참가 비용(참관등록비, 항공료, 숙박비, 홍보물제작비)을 지원받게 된다.
하반기에 열리는 경기 글로벌 성장 네트워킹 데이를 통해 해외 진출에 성공한 선배 기업인들과의 교류의 장에도 참여할 수 있다.
특히 올해는 기업당 참여 인원 제약을 없애 실무진의 동반 참여가 가능해졌고, 숙박비 지원 또한 인원수 기준이 아닌 객실 단위로 개편해 기업 부담을 줄이고 자율성을 확대할 방침이다.
류순열 경기도 벤처스타트업과장은 “청년 창업가들이 넓은 세계시장에서 최신 기술 동향을 습득하고 글로벌 파트너를 만나는 과정은 성장에 필수적인 경험”이라며 “본 사업이 도내 스타트업의 해외 시장 안착을 돕는 든든한 발판이 되길 기대한다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사