동두천시 ‘평화경제특구’ 추진…“미군 공여지 경제거점 전환”
경기 동두천시가 접경지역의 구조적 한계를 극복하고 새로운 성장동력을 확보하기 위해 ‘동두천 평화경제특구’ 지정을 본격 추진한다.
동두천시는 산업·관광·평화 교류 기능을 결합한 복합형 경제 거점을 조성해 접경지역 발전의 새로운 모델을 만들겠다는 구상이라고 10일 밝혔다.
평화경제특구 지정을 통해 안보 중심의 지역 구조를 산업과 관광, 교류가 결합된 평화경제 중심의 성장 구조로 전환한다는 전략이다.
특히 이번 특구 구상은 오랜 기간 군사시설로 사용된 미군 공여지를 산업과 관광, 국제 교류가 결합된 경제 거점으로 재편한다는 점에서 의미가 크다. 군사적 목적의 공간이었던 미군기지를 평화와 협력의 상징적 공간으로 전환해 접경지역의 새로운 발전 모델을 제시한다는 계획이다.
동두천시는 지난 75년간 시 전체 면적의 약 42%를 주한미군 공여지로 제공해 온 대표적인 접경도시다. 그러나 장기간 이어진 군사 규제와 개발 제한으로 지역 경제가 침체를 겪었고, 인구 감소와 도시 성장 정체 등 구조적 문제가 지속돼 왔다.
이에 따라 동두천 평화경제특구는 산업·관광·평화 교류 기능을 결합한 복합 경제 구조로 추진된다. 산업 분야에서는 동두천 국가산업단지를 중심으로 첨단 제조업을 유치해 수도권 북부 산업 거점으로 육성할 계획이다.
관광 분야에서는 소요산을 중심으로 한 웰니스 관광벨트 조성과 국제 빙상장을 핵심 축으로 관광·스포츠 산업을 육성한다. 자연환경을 활용한 체류형 관광지 조성과 국제 스포츠 대회 유치를 통해 경기 북부의 관광·문화 거점으로 발전시키겠다는 전략이다.
시 관계자는 “동두천은 오랜 기간 국가 안보를 위해 희생해 온 도시인 만큼 이제는 국가 차원의 발전 전략이 필요한 시점”이라며 “평화경제특구 지정을 통해 접경지역의 한계를 극복하고 산업과 관광, 평화 교류가 결합된 미래 성장 도시로 도약할 수 있도록 적극 추진하겠다”고 밝혔다.
한편, 동두천시는 평화경제특구 지정을 위한 개발계획을 수립하는 한편 경기도와 중앙정부와의 협의를 지속하며 특구 지정을 위한 행정 절차를 추진하고 있다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
