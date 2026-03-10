임실 농촌마을 일가족 3명 숨진 채 발견… 경찰 수사

전북 임실의 한 농촌 마을에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.
10일 임실경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 임실군 관촌면 한 주택에서 90대 A씨(여)와 60대 B씨, 40대 C씨 등 3명이 숨진 채 발견됐다.
경찰 조사에서 이들은 노모와 아들, 손자 관계인 것으로 확인됐다.
현장에서는 “미안하다”는 취지의 메모가 발견된 것으로 전해졌다.
이들은 우울증 등을 겪고 있던 60대 주민의 안부 확인을 위해 집을 찾은 경찰관에 의해 발견된 것으로 알려졌다.
경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 현장 감식과 주변인 조사 등을 진행 중이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
임실=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지