중동 사태 틈탄 주유소 꼼수 영업 잡는다…광주시, 합동점검
자치구·석유관리원과 점검반 구성
가짜 석유·정량 미달 행위 등 단속
이란발 중동 사태로 국내 기름값이 요동치는 가운데 광주시가 석유 유통 질서 확립을 위해 대대적인 현장점검에 나선다.
광주시는 10일 중동 사태로 인해 국내 석유가격 변동성이 커진 틈을 탄 가짜 석유 판매 등 불법 영업 행위를 사전에 차단하기 위해 이날부터 현장점검을 실시한다고 밝혔다.
이를 위해 시는 자치구·한국석유관리원과 합동 점검반을 구성하고, 시장이 안정될 때까지 무기한 현장 점검을 시행할 방침이다.
주요 점검 대상은 과거 적발 이력이 있거나 위반 가능성이 큰 일반 대리점과 주유소 등 고위험군 석유판매업소다.
단속반은 품질이 떨어지는 가짜 휘발유나 경유를 취급하는 행위, 주유기 조작 등을 통한 정량 미달 판매 등 시장 질서를 교란하는 불법 유통 전반을 살필 방침이다.
시는 적발된 위반 업소에 대해서는 ‘석유 및 석유대체연료 사업법’에 따라 법적 조치를 취하는 등 강경 대응해나갈 계획이다.
손두영 광주시 인공지능산업실장은 “철저한 점검으로 유가상승을 틈탄 불법 유통 행위를 근절할 계획”이라며 “건전한 석유 유통 질서 확립에 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 이날 기준 광주지역 평균 휘발유값은 전일 대비 1.69원 오른 ℓ당 1877원으로, 전국 평균 1907원보다 30원 저렴한 것으로 나타났다. 경유 역시 ℓ당 1889원으로, 전국 평균 가격보다 저렴한 것으로 조사됐다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사