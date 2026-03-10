인천경제청, AI 실증 모델 글로벌 확산 본격화
인천경제자유구역청이 도시안전 데이터를 기반으로 한 인공지능(AI) 실증 모델을 글로벌 공동 검증 체계로 확장한다.
인천경제청은 유럽연합(EU)이 주관하는 국제 도시 협력 프로그램(IURC)에 참여해 바르셀로나, 함부르크, 오사카, 카오슝 등 주요 도시와 협력하며 ‘AI 도시안전 국제 공동실증’ 모델을 본격 가동한다고 10일 밝혔다.
이번 협력은 단순한 정책 교류나 기술 시연을 넘어선다. 인천경제청이 구축 중인 ‘도시안전 데이터 지속 제공형 AI 실증 모델’을 해외 도시와 공동 적용해 스타트업 육성정책∼공공데이터∼AI 학습∼현장 실증∼관제 운영검증∼조달 연계∼글로벌 확산으로 이어지는 전주기 구조를 국제 협력 체계로 제도화하는 것이 핵심이다.
그동안 다수 공공기관의 AI 관제 실증이 단발성 사업이나 개념 검증(PoC) 단계에 머물렀던 것과 달리 인천경제청은 도시안전 학습데이터를 자동 이벤트 추출·비식별화·라벨링 과정을 거쳐 AI 학습이 가능한 데이터셋으로 전환하고 이를 5년간 지속 활용 가능한 구조로 운영한다.
개인정보보호위원회 가명정보 지원체계를 활용해 법적 안정성을 확보하고 고성능 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 플랫폼(POOM)을 통해 기업이 별도 인프라 구축 없이 즉시 실증할 수 있도록 지원하는 점도 차별화 요소다.
인천경제청은 이 모델을 해외 협력 도시와 공유해 알고리즘 교차 검증과 공동 성능평가를 추진하고 글로벌 공모사업 참여로 확장할 계획이다. 실증을 통과한 기업은 파트너 도시 현장 적용 테스트와 글로벌 조달 연계까지 지원받게 된다.
이는 ‘도시가 데이터를 제공하고, 기업이 기술을 고도화하며, 공공이 검증된 AI를 구매하는 구조’를 국제적으로 확산하는 시도다. 인천경제청은 올해 실행형 업무협약 체결을 시작으로 내년 국제 공동 파일럿 기획, 2028년 국제 공동 실증 및 글로벌 AI 실증 허브 구축으로 이어지는 단계적 로드맵을 이어갈 계획이다.
홍준호 인천경제청장 직무대행(차장)은 “이번 협력을 통해 국내 스타트업의 성장 경로를 확보하도록 지원하고 인천을 AI 도시안전 실증·검증의 국제 거점으로 도약시키겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
