충북 ‘일하는 밥퍼’ 노인 자살 예방 ‘앞장’

국무총리실 지역 선도 사례 선정

사회 적고립 줄이고 삶 활력 효과



충북도의 생산적 복지 정책인 ‘일하는 밥퍼’ 사업이 노인 자살예방 선도 사례로 선정됐다.



충북도는 국무총리실 소속 범정부 자살대책추진본부가 마련한 자살예방 정책 대응전략에서 일하는 밥퍼 사업이 노인 대상 자살예방 분야 지역 선도사례로 선정됐다고 10일 밝혔다.



범정부 자살대책추진본부는 우리나라의 높은 자살률 문제에 대응하기 위해 지난해 12월 국무총리실에 설치된 협의체다. 보건복지부와 교육부, 고용노동부, 경찰청 등 관계부처가 참여해 자살예방 정책을 총괄·조정하고 생애주기별 대응 전략을 추진하고 있다.



도가 2024년부터 추진한 일하는 밥퍼는 노인의 사회적 고립을 줄이고 삶의 활력을 높이는 정책 효과가 높다는 평가를 받았다.



실제 충북의 65세 이상 자살률은 감소 추세를 보이고 있다. 인구 10만명당 자살률은 2021년 54.9명에서 2024년 40.0명으로 낮아졌다.



도는 일하는 밥퍼 사업이 노인의 사회관계 형성과 삶의 활력을 높이는 데 기여하면서 정신건강 증진과 자살 예방에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다.



일하는 밥퍼는 도내 60세 이상 노인이나 장애인 등 취약계층이 농산물 전처리나 공산품 조립의 소일거리를 하고 그 대가로 온누리상품권과 지역화폐를 받는 생산적 복지 모델이다. 하루 3시간 봉사활동을 하면 봉사 실적 인정과 최대 1만5000원의 활동 실비를 받는다. 9일 기준 도내 190개 작업장(경로당 107곳, 기타 작업장 83곳)에서 누적 49만4926명이 참여했다.



도는 일하는 밥퍼를 노인·장애인 활력사업으로 확대하기로 했다. 전 사업장에서 통합건강증진사업과 연계한 건강교육 프로그램을 운영하고 웃음치료 강의를 시범 운영할 예정이다.



김영환 지사는 “노인의 사회참여 확대를 통해 고립 문제와 자살 문제에 동시에 대응할 수 있는 정책 모델을 발전시켜 나가겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



