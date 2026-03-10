전남광주특별시장 국민의힘 후보 신청 ‘無’…“현실적 장벽”
광주시당 입장문 통해 “무척 송구”
“尹 복귀 반대, 분위기 전환 기대”
국민의힘 광주시당은 전남광주특별시장 후보자 공모 신청 결과 신청자가 1명도 없는 데 대해 “현실적 장벽이 여전히 높음을 실감했다”고 밝혔다.
국민의힘 광주시당은 10일 입장문을 내고 “지난해 12월 30일 보도자료를 통해 당시 광주시장과 각 구청장 후보군을 밝혔으나, 이번 중앙당 공천관리위원회 후보 신청 접수 결과가 기대에 미치지 못해 광주시민과 전남도민께 무척 송구하다”고 말했다.
이어 “국민의힘 간판으로 선거에 출마하는 현실적 장벽이 여전히 높음을 실감하면서, 앞으로 남은 기간 동안 후보로 뛸 수 있는 참신한 인물을 찾을 것이며 추가공모 및 전략공천 등을 통해 이번 6·3지방선거에서 광주·전남의 대안정당으로서 국민의힘이 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
시당은 이번 공천 신청 접수가 이전 선거에 비해 상대적으로 적은 이유에 대해 “12·3비상계엄 선포 이후 더불어민주당의 내란 공세와 윤석열 대통령의 파면 그리고 작년 대선에서의 패배로 인한 여당에서 야당으로 입장이 바뀐 정세 변화 등으로 출마예정자들이 후보 등록을 주저하고 있는 상황이다”고 분석했다.
아울러 “어제 국민의힘 의원총회에서 12·3 비상계엄에 대한 사과와 윤석열 전 대통령의 정치 복귀 반대를 담은 결의문을 의원 전원 명의로 발표한 것을 계기로 당의 분위기가 전환될 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
