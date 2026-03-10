인천 중구의 ‘비싼 모범주유소’… 미국·이란 전쟁에 무늬만 모범
인천 중구가 유류 가격 안정화를 목적으로 선정한 영종지역 내 모범주유소들이 주변 다른 주유소보다 오히려 비싼 기름값을 받고 있어 주민 불만을 사고 있다.
10일 한국석유공사 오피넷에 공시된 유가정보를 기준으로 영종 내 모범주유소인 태성주유소와 백운주유소의 1ℓ당 휘발유 가격은 1885원이다. 주변의 가장 저렴한 현대오일뱅크 영종셀프주유소와 비교하면 무려 96원 차이가 난다. 이들 주유소의 떨어진 거리가 직선상 1∼1.5㎞가량에 불과한 데도 5% 이상의 휘발유 가격 차이를 보였다.
또 1ℓ당 경유 가격은 태성주유소 1905원, 백운주유소 1896원으로 현대오일뱅크 영종셀프주유소 1795원보다 각각 110원, 101원 비싼 것으로 나타났다.
영종을 포함한 구에 있는 모든 주유소와 비교하더라도 태성주유소와 백운주유소의 휘발유 가격은 전체 36곳 중 22번째로 비쌌다. 경유 가격도 구 전체 37곳 중 23∼24번째로 높았다. 모범주유소가 아닌 10곳 이상의 주유소가 더 저렴한 휘발유·경유 가격을 책정하고 있는 것이다.
섬 지역 특성상 지역 내 주유소를 이용하는 빈도가 많은 영종 주민들은 이들 모범주유소가 구의 ‘보여주기식 행정’ 결과물이라고 지적한다.
구는 지난해 한국석유관리원과 합동으로 가격 경쟁력, 품질 관리, 고객 서비스 등을 종합적으로 평가해 모범주유소를 선정했다. 선정 이후에는 모범주유소가 상대적으로 저렴한 가격으로 유류를 판매한다는 점에서 높은 점수 받았다고 홍보했다. 또 모범주유소 인증 현판 등의 혜택까지 제공했다.
그러나 미국·이란 전쟁으로 국제유가가 요동치는 상황에 모범주유소가 비싼 기름값을 받으면서 유류 가격 안정화라는 선정 취지에 역행하고 있다는 비판을 피하기는 어렵다.
주민단체인 영종국제도시총연합회 관계자는 “주민들이 체감하는 실제 가격 기준으로 가장 저렴하게 공급하는 주유소는 따로 있다”며 “진정한 모범은 행정이 붙이는 현판이 아니라 주민의 삶을 실질적으로 돕는 행동에서 나온다”고 비판했다.
구 관계자는 “태성주유소와 백운주유소의 현 휘발유·경유 가격이 책정된 배경 등에 대해 우선 조사할 예정”이라며 “모범주유소 취지에 맞는 가격 조정 협의 가능 여부 등도 검토하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
