“북·중 여객열차 오는 12일 운행…약 6년만에 재개”
중국 베이징과 북한 평양을 연결하는 여객열차가 오는 12일 약 6년 만에 운행을 재개할 예정이라고 교도통신이 10일 보도했다. 시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 베이징에서 만나 북·중 관계 복원을 알린 지 6개월 만이다.
중국국가철도그룹 서비스센터 관계자는 연합뉴스에 평양과 베이징을 잇는 여객열차가 매주 월·수·목·토요일 주 4회 운행된다고 밝혔다. 열차는 코로나19 팬데믹 이후 2020년 1월 운행이 중단된 바 있다.
이 열차는 베이징에서 오후 5시26분(현지시간)에 출발해 이튿날 오후 6시쯤 평양에 도착하는 일정인 것으로 전해졌다. 열차는 중국 랴오닝성 단둥에서 한 차례 정차할 예정이다. 단둥은 압록강을 사이에 두고 북한 신의주와 맞닿아 있는 북·중 접경 도시다.
열차의 마지막 뒤쪽 차량 2량만 승객 운송용으로 사용될 것으로 보인다. 우선 외교관 등 공무 목적의 인원 수송을 위해 운행되고 좌석이 남는 경우 일반 승객에게 판매하는 방안도 검토될 수 있다. 일반 승객의 경우 베이징이 아닌 단둥에서 열차에 탑승할 수 있는 것으로 알려졌다.
교도통신은 “북한이 코로나19를 계기로 외국인 방문을 제한하기 전까지 북한 방문 외국인 중 중국인이 가장 많았으나 코로나19 이후 북한은 중국인 관광객을 받아들이지 않았다”며 “앞으로 북·중 관계가 활발해질 전망”이라고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
