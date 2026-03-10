서울지하철 가장 붐빈 역은 ‘잠실역’…승하차 급증한 역은?
지난해 서울 지하철 1~8호선에 하루 평균 669만2000명이 탄 것으로 나타났다. 2호선 수송 인원이 가장 많았고, 그중에서도 가장 붐빈 역은 잠실역이었다.
서울교통공사는 2025년 지하철 1~8호선 수송 실적을 집계해 노선·역사별 이용 현황을 분석한 결과를 10일 발표했다.
발표에 따르면 지난해 수송 인원은 총 24억4247만9000명으로 하루 평균 이용객은 669만2000명이었다. 2024년(660만5000명)보다 1.3% 증가한 수치다.
2호선이 하루 평균 198만8000명을 수송하며 1위를 차지했다. 서울 도심을 순환하면서 주요 업무지구와 상업지역, 주거 밀집 지역을 연결하는 핵심 노선이다.
5호선은 하루 평균 95만3000명, 7호선은 85만6000명, 3호선은 81만8000명을 수송하며 뒤를 이었다. 이들 노선 역시 서울 주요 생활권과 업무지구를 연결한다.
역사별 이용 현황을 살펴보면 지난해 승하차 인원이 가장 많은 역은 2호선 잠실역이었다. 하루 평균 15만7600명이 승하차하며 서울 지하철 역사 중 가장 많은 이용객이 오간 것으로 집계됐다. 석촌호수, 대형 상업시설과 문화시설이 인접해 있다는 특징이 있다.
이어 홍대입구역, 강남역, 1호선 서울역, 구로디지털단지역 순으로 나타났다.
2호선 성수역은 하루 평균 10만2489명이 승하차해 8위를 기록했다. 2018년까지만 해도 하루평균 승하차 인원이 5만6000명에 그쳤으나 성수동 성장과 함께 이용 인원이 큰 폭으로 늘었다.
전년 대비 승하차 인원이 가장 많이 증가한 역은 1호선 서울역이었다. 2024년 하루 평균 10만5634명에서 지난해는 약 32%(3만3919명) 늘어난 13만9553명으로 집계됐다. 2024년 12월 GTX-A 노선(파주 운정-서울역) 개통에 따른 환승 수요 증가가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.
근처에 대규모 주거단지가 들어선 둔촌동역은 하루 평균 승하차 인원이 2024년 1만7498명에서 지난해 2만4322명으로 증가했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
