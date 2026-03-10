포항시, 시립박물관 건립 위한 전시 유물 구입…16~20일 접수
경북 포항시는 시립박물관 건립을 위한 전시 자원 확보를 위해 16일부터 20일까지 ‘2026년 1차 포항시 유물 구입’을 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 유물 구입은 시립박물관 건립을 위한 두 번째 공식 매입 절차다. 지난해 첫 구입 당시 흥해군에서 간행된 ‘효경(孝經)’과 당시 사회상을 보여주는 호적단자 등 사료적 가치가 높은 유물을 다소 확보한 바 있다.
올해 구입 대상은 포항 지역 및 인물 관련 고문서, 고서, 지리서 등 고문헌과 고지도 및 근현대 지도, 일제강점기 생활사, 해병대, 포항종합제철(현 POSCO) 등 포항의 정체성이 담긴 자료들이다.
유물 매도를 희망하는 개인 소장자나 문화유산매매업자, 법인 및 단체(종중 포함)는 신청 서류를 갖춰 이메일이나 등기우편으로 접수하면 된다.
다만, 출처나 취득경로, 소유관계가 불분명하거나 도난·도굴 등 불법적인 경로로 취득한 유물은 규입 대상에서 제외된다.
또 시는 포항의 역사·문화적 가치가 담긴 자료를 연중 상시 기증받고 있다. 기증은 무상 기증을 원칙으로 하며, 기증자에게는 기증 증서 및 감사패 수여, 향후 박물관 행사 초청, 발간물 송부 등 예우와 특전을 제공한다.
포항시립박물관은 포항시 남구 동해면 연오랑세오녀테마공원 일원에 건립할 예정이다. 2028년 11월 개관을 목표로 지하 1층, 지상 3층 규모로 전시실, 수장고, 교육체험실, 편의시설 등을 마련한다.
유물 매도에 관한 자세한 사항은 포항시청 홈페에지에서 확인할 수 있다. 기증 및 기타 문의는 포항시 문화예술과 시립박물관건립팀으로 하면 된다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사