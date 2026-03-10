‘무조건 항복’ 요구하던 트럼프 “전쟁 곧 끝난다”…오일쇼크에 전의 흔들렸나

트럼프 “위협 종식되면 미국 가정 석유 가격 하락” 유권자 불만 의식

전쟁 반대 여론 계속, 미군 사망도 정치적 부담

트럼프, 전쟁 도중 푸틴과도 통화

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착하고 있다. 연합뉴스

이란이 차기 최고지도자로 모즈타바 하메네이를 선택한 것에 대해서 “실망스럽다”고 말한 것에서 보듯 종전의 조건이 완전히 무르익은 것은 아니다. 트럼프는 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 이어갈 경우 이란을 더 강하게 타격하겠다고 했지만 이란은 물러서지 않는 모양새다.