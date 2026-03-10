트럼프 “이란 군사 작전, 아주 곧 끝난다”…전쟁 10일 만에 종전 시사

트럼프 “이 상황 곧 끝날 것” 조기 종전 시사…이란 전쟁 중대 분수령

종전 시사하면서도 이란에 대한 강경론도 계속

이란 혁명수비대 “전쟁 끝 결정하는 건 우리”



도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 도럴에서 열린 기자회견에서 답변하고 있다. 연합뉴스

“이번 주 안에, 또는 며칠 안에 전쟁이 끝날 것이라고 보느냐”는 기자 질문에 “아주 곧”이라고 답변했다. 그러면서 “그들(이란)이 가진 것은 지도부까지 포함해서 거의 다 사라졌다”고 강조했다. 그

백악관에서 열린 명예훈장 수여식 당시

전쟁의 끝을 결정하는 건 (미국이 아닌) 우리”라며 밝혔다. IRGC는 성명에서