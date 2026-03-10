트럼프 “이란 군사 작전, 아주 곧 끝난다”…전쟁 10일 만에 종전 시사
트럼프 “이 상황 곧 끝날 것” 조기 종전 시사…이란 전쟁 중대 분수령
종전 시사하면서도 이란에 대한 강경론도 계속
이란 혁명수비대 “전쟁 끝 결정하는 건 우리”
도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 이란 전쟁이 조만간 끝날 것이라는 입장을 수차례 나타냈다. 지난달 28일 미국이 이스라엘과 함께 이란을 전격 공습한 지 10일 만이다. 강 대 강으로 치닫고 있는 이란 전쟁이 조만간 중대 분수령을 맞을 전망이다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주 ‘트럼프 내셔널 도럴 마이애미’ 리조트에서 열린 기자회견 모두발언에서 “우리는 매우 결정적으로 승리하고 있다. 예정보다 훨씬 앞서 있다”며 “이 상황은 곧 끝날 것(It's going to be ended soon)”이라고 말했다.
트럼프는 “이번 주 안에, 또는 며칠 안에 전쟁이 끝날 것이라고 보느냐”는 기자 질문에 “아주 곧”이라고 답변했다. 그러면서 “그들(이란)이 가진 것은 지도부까지 포함해서 거의 다 사라졌다”고 강조했다. 그는 “가장 큰 위험은 이미 지나갔다”며 “전쟁의 큰 위험은 이미 사흘 전에 끝났다. 우리는 처음 이틀 동안 그들을 사실상 무너뜨렸다”고 설명했다.
트럼프는 앞서 같은 장소에서 열린 공화당 행사에서도 이번 전쟁이 “꽤 빨리 끝날 것”이라며 “단기간의 작전(a short term excursion)에 그칠 것을 보게 될 것”이라고도 했다. 그는 이란 미사일, 드론 제조시설 파괴 등을 거론하며 “이 일(전쟁)이 끝나면 세계는 훨씬 더 안전해질 것”이라고 말했다.
트럼프는 이어 “우리는 몇몇 사람들을 제거해야 한다고 느꼈기 때문에 잠깐의 작전을 했다”며 “그리고 그것이 단기간의 작전 그칠 것이라는 걸 여러분이 보게 될 것이라고 생각한다”고 말했다.
트럼프의 이날 발언은 전쟁이 4~5주는 이어질 것이라는 기존 입장과는 차이가 있다. 트럼프는 지난 2일 백악관에서 열린 명예훈장 수여식 당시 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”며 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 무엇이든 우리는 해낼 것”이라고 말한 바 있다. 당시엔 “큰 파도는 아직 일어나지 않았다”고 했지만 이날은 종전 기대를 높이는 발언을 연이어 내놓은 것이다.
트럼프는 다만 이날도 이란에 대한 강경론을 이어가는 등 메시지가 다소 오락가락했다. 그는 이란 수뇌부가 폭사한 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 그의 차남 모즈타바 하메네이를 선출한 데 대해 “실망했다”는 입장을 밝혔다. 그는 “우리는 그 선택이 결국 이란에 동일한 문제를 더욱 심화시킬 것으로 생각하기 때문”이라고 밝혔다. 그러면서도 모즈타바를 제거할 것인지 묻는 질문에는 “그렇게 말하고 싶지는 않다”고 했다.
트럼프는 이란 내부에서 친미 지도부를 구성하는데 여전히 관심을 나타냈다. 그는 “내부 후보라는 아이디어가 마음에 든다. 효과가 좋기 때문”이라며 “베네수엘라에서 지금까지 그 효과를 입증했다고 생각한다”고 말했다. 또 최근 유가 급등을 의식한 듯 “테러 정권이 세계를 인질로 잡고 국제 석유 공급을 차단하려는 시도를 용납하지 않을 것”이라며 “이란이 그런 행동을 한다면 훨씬 더 강력한 타격한 수준의 타격을 받을 것”이라고 강조했다.
이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 트럼프의 발언을 공개 반박하며 “전쟁의 끝을 결정하는 건 (미국이 아닌) 우리”라며 밝혔다. IRGC는 성명에서 “미국과 이스라엘의 공격이 계속된다면 이 지역에서 단 1ℓ의 석유 수출도 허용하지 않을 것”이라고 강조했다.
