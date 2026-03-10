박성현, 필리핀 클락 소재 더 비스타CC와 메인 후원 계약 체결
‘남달라’ 박성현이 필리핀 클락 지역 프리미엄 골프&리조트 클럽 더 비스타CC와 메인 스폰서십 계약을 체결했다.
박성현의 매니지먼트사인 세마스포츠마케팅은 이번 계약을 통해 박성현은 향후 국내외 대회 출전 시 더 비스타CC의 브랜드를 노출 및 클럽의 글로벌 마케팅 활동에도 참여한다고 10일 밝혔다.
박성현은 LPGA투어 무대에서 한국 골프의 위상을 높여온 대표적인 선수다. 강력한 장타력과 공격적인 플레이, 그리고 안정적인 경기 운영 능력으로 세계 골프계에서 높은 평가를 받았다.
더 비스타CC는 필리핀 클락에 자연친화적 설계와 프리미엄 시설을 갖춰 조성된 신규 골프장이다. 클락 국제공항에서 약 15분 거리에 위치해 있다. 마운틴, 밸리, 레이크 등 총 27홀 코스다.
밸리 코스는 주변 산지와 자연 지형의 높낮이를 활용해 다이내믹한 플레이를 제공하며, 레이크 코스는 코스 곳곳에 배치된 워터 해저드와 탁 트인 전망을 통해 전략성과 아름다운 풍경을 동시에 경험할 수 있도록 설계됐다.
골프장 내에는 호텔 수준의 클럽하우스와 프리미엄 라운지, 다양한 편의시설이 함께 조성됐다. 휴식과 레저를 동시에 즐길 수 있는 복합 골프 리조트로 기대를 모으고 있다. 현재 시범 운영을 앞두고 있다.
더 비스타CC는 세마스포츠마케팅과의 이번 파트너십을 계기로 국내외 시장을 겨냥한 공격적인 스포츠 마케팅 활동도 본격적으로 추진할 계획이다. 선수 마케팅과 골프 콘텐츠, 이벤트 프로모션을 결합한 다양한 캠페인을 전개한다는 전략이다.
특히 SNS 및 디지털 플랫폼을 활용한 브랜드 스토리 콘텐츠 제작, 글로벌 골프 팬을 대상으로 한 참여형 이벤트, 그리고 스포츠·라이프스타일 브랜드와의 협업 프로그램 등을 통해 더 비스타CC의 브랜드 인지도와 시장 영향력을 빠르게 확대할 계획이다.
더 비스타CC는 이번 계약으로 박성현의 브랜드 참여를 기반으로 다양한 공동 프로젝트를 단계적으로 추진할 예정이다. 주요 계획은 클럽 공식 행사 참여, 팬미팅 및 사인회, 스페셜 라운딩 이벤트, VIP 고객 초청 프로그램, 디지털 콘텐츠 협업 등이다.
더 비스타CC 김대중 대표는 “박성현의 탁월한 실력과 글로벌 영향력은 우리 클럽이 지향하는 가치와 완벽하게 부합한다”며 “이번 파트너십을 통해 박성현 프로의 글로벌 인지도와 경기력을 기반으로 골프 문화를 함께 널리 알릴 수 있기를 희망한다”고 밝혔다.
세마스포츠마케팅 관계자는 “이번 계약은 단기적 홍보가 아니라 장기적 관점에서 글로벌 브랜딩과 골프 콘텐츠 협업을 동시에 추진하는 전략적 파트너십”이라며 “박성현 프로와 더 비스타CC가 아시아 골프 시장에서 의미 있는 시너지를 만들 것으로 기대하며 이번 계약을 계기로 선수 매니지먼트 역량과 글로벌 스포츠 마케팅 경험을 결합해, 브랜드와 선수가 함께 성장하는 장기적 파트너십 모델을 구축할 계획이다”고 말했다.
박성현은 국내 첫 KLGPA 대회인 더 시에나 오픈을 시작으로 올 시즌을 시작한다. 더 시에나 오픈은 오는 4월 2일부터 5일까지 경기 여주 더 시에나 벨루토CC에서 열린다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사