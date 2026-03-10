KLPGA, 아시아 여자골프 성장에 이니셔티브 쥔다…아시아 퍼시픽 골프 써밋 2026 개최
11일 부터 이틀간 태국 촌부리 아마타 스프링CC서 열려
한국여자프로골프협회(KLPGA·회장 김상열)가 아시아 여자골프 공동 성장을 위해 위해 ‘아시아 퍼시픽 골프 써밋 2026’을 개최한다.
2026시즌 개막전 ‘리쥬란 챔피언십’이 열리는 태국 촌부리에 위치한 아마타스프링CC 내 ‘KLPGA 스위트 라운지’에서 11일 부터 이틀간 열릴 이번 행사는 아시아 여자골프의 공동 성장 전략을 논의하고, 협력 체계를 제도화하기 마련됐다.
KLPGA는 이번 써밋을 통해 아시아 여자골프협회 간 직접적인 네트워크를 구축하여 아시아 공동주관 대회 및 프로그램 추진의 기반을 마련하고, 아시아 지역 협력 사업 추진의 교두보를 확보할 수 있을 것으로 내다보고 있다.
KLPGA가 주최·주관하는 최초의 포럼인 ‘아시아 퍼시픽 골프 써밋 2026’에는 중국, 태국, 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 베트남 등 아시아 주요 여자골프 협회 관계자와 각국 체육·정부 관계자가 참석할 예정이다.
써밋 1일차에는 투어 운영 현황과 공동 과제를 공유하며 ▲투어 간 공동 주관(Co-sanction) 확대 협력 방안 ▲아시아 통합 랭킹시스템 개발 ▲유소년 육성 및 전지훈련 협력 모델 개발 ▲선수 교류 및 상호 출전 기회 확대 방안 등에 대해 논의할 계획이다.
2일차에는2026시즌 KLPGA투어 개막전 ‘리쥬란 챔피언십’을 관람할 예정이다.
KLPGA 김상열 회장은 “아시아 여자골프 협력의 출발점이 될 이번 ‘아시아 퍼시픽 골프 써밋 2026’을 개최하게 되어 진심으로 기쁘다. 이번 써밋을 통해 아시아 여자골프협회가 지속 가능한 협력 생태계를 구축할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 이러한 써밋을 정례적으로 개최하여 KLPGA가 아시아 여자골프의 허브 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
