100억대 시세차익 노린 담배 90만갑 밀수출 조직 검거
국내외 담배가격의 차이를 악용해 해외로 대량의 담배를 밀수출한 조직이 세관에 적발됐다.
인천본부세관은 관세법 위반 혐의로 총책 A씨(30대) 등 11명을 불구속 송치했다고 10일 밝혔다.
A씨 등은 2024년 3월부터 1년여간 담배 90만갑(시가 30억원 상당)을 국내에서 사모은 뒤 특송화물로 위장해 해외로 밀수출한 혐의를 받고 있다.
이들은 국내 담배가격이 한 갑당 약 4500원 수준으로 OECD 평균(약 1만2000원)보다 낮을 뿐 아니라 호주(약 4만1000원), 뉴질랜드(약 3만2000원), 영국(약 2만5000원) 등 다른 국가와 최대 9배에 달하는 가격 차이가 있다는 것을 악용해 범행한 것으로 조사됐다.
담배 물량을 확보하는 과정에서는 전국의 편의점 점주 등 모집책을 상대로 한 보루당 4000원의 수수료를 지급하는 조건을 내세워 대량 구매를 유도했다. 또 소셜미디어(SNS)를 통해 알게 된 밀수 담배 유통책 등으로부터 밀수입 위조 담배 등을 확보한 뒤 밀수출 물량에 섞는 방식까지 쓴 것으로 확인됐다.
밀수출 과정에서는 세관 검사 등을 피하기 위해 담배를 은박지로 감싼 이후 아크릴 상자에 숨겨 나사로 봉인했다. 수사기관 추적을 피하기 위해서는 대포폰과 가명을 사용해 다단계 배송체계를 구축하고 지인을 통해 ATM으로 배송비를 현금 입금하는 등의 치밀함을 보였다.
조사 결과 A씨는 과거 호주에서 여행 가이드로 근무한 경험을 통해 현지 담배 가격이 국내의 8∼9배 수준에 이른다는 점을 인지하고 국내 담배가격과의 시세차익을 노린 조직적 밀수출을 계획했다.
세관은 A씨 등이 해외로 밀수출한 담배를 현지에서 3∼5배 가격으로 부풀려 판매해 약 100억원 상당의 범죄 수익을 거둔 것으로 추산하고 있다.
앞서 세관은 뉴질랜드행 의심 특송화물 정보를 입수한 것을 계기로 관련 수사에 착수했다. 이후 18개월에 걸친 집중 수사와 국제공조 수사를 통해 현지 반입 단계의 담배 850보루를 압수하고 A씨 등을 검거했다.
장춘호 인천본부세관 조사총괄과장은 “이번 사건은 국가 간 담배가격 격차와 국제특송 물류망을 악용한 초국가 범죄를 적발한 것으로 단순 국경단계 차단을 넘어 국내 유통단계까지 추적·단속한 종합 수사의 성과라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 수출입 통관 단계는 물론 국내 유통 과정까지 전방위 단속을 강화하여 불법 담배 유통과 밀수출을 원천 차단하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
