작년 대상 유현조vs상금왕 홍정민, 개막전 리쥬란 챔피언십서 격돌
12일 태국 촌부리 아마타스프링CC서 개최
2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA)투어가 8개월간의 대장정에 돌입한다.
오는 12일부터 나흘간 태국 촌부리 아마타 스프링CC(파72)에서 열리는 신설대회 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)이 개막전이다. 올 시즌 KLPGA투어는 총 31개 대회, 총상금 347억 원으로 역대 최대 규모다.
이번 대회는 2026 KLPGA 정규투어 출전자격 리스트 상위 90명과 2025 THAI LPGA 상금순위 상위자 및 해외 선수 23명, 그리고 스폰서 추천 선수 7명까지 총 120명이 출전해 우승 경쟁을 펼친다.
2025시즌 위메이드 대상을 수상한 유현조(21·롯데)를 비롯해 상금왕 홍정민(24·한국토지신탁), 그리고 생애 단 한 번 수상할 수 있는 신인상을 품에 안은 서교림(20·삼천리) 등 지난 시즌에 개인 타이틀을 석권한 선수들이 모두 출전한다.
유현조는 “겨울 동안 쇼트게임과 체력적인 부분의 보완에 구슬땀을 흘렸다”며 “올 시즌 목표인 다승을 위해 최선을 다해 볼 생각이다”고 각오를 다졌다.
지난해 3승을 기록하며 상금왕을 차지한 홍정민은 “동계 전지훈련에서 스윙과 리듬감에 집중하면서 열심히 훈련했다”며 “처음 대회가 열리는 곳이라 코스와 잔디를 파악하는데 노력할 예정”이라는 전략을 밝혔다.
홍정민과 함께 지난 시즌 3승을 기록하며 공동 다승왕에 이름을 올린 이예원(23·메디힐)은 2024시즌 ‘블루캐니언레이디스 챔피언십’에서의 우승 경험을 살려 또 한 번의 태국 대회 우승을 노린다.
2025시즌 신인상 수상에 빛나는 서교림은 “지난해 목표로 한 신인상은 수상했지만 우승이 없어 아쉬웠다”며 “올 시즌 목표인 우승을 개막전에서 할수 있도록 노력하겠다”고 결기를 내보였다.
여기에 지난 시즌 제주에서만 2승을 수확한 제주의 딸 고지원(22·삼천리)과 추천 선수로 출전해 2승을 거둔 김민솔(19·두산건설We’ve)도 출사표를 던졌다.
올 시즌부터 리쥬란의 후원을 받는 노승희(25)와 리 슈잉(23), 박현경(26),이다연(29·이상 메디힐), 이가영(27), 정윤지(26·이상 NH투자증권), 박혜준(23), 이율린(24·이상 두산건설We’ve), 김민주(24,삼천리) 등 작년 위너스 써클 회원들도 출전자 명단에 이름을 올렸다.
작년에 3승을 거둬 공동 다승왕을 차지한 방신실(21·KB금융그룹), 배소현(32·메디힐), 김민선(22·대방건설)은 같은 기간 대만에서 열리는 TLPGA투어 타이완 폭스콘 레이디스 골프 토너먼트(총상금 200만 달러)에 출전하느라 불참한다.
글로벌뷰티 브랜드인 리쥬란을 보유하고 있는 파마리서치(회장 정상수)는 재생의학을 기반으로 DOT®PDRN 및 DOT®PN 물질을 활용한 의약품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 등을 제조, 판매하고 있는 제약·바이오 기업이다.
2023년 골프단을 창단, 신예 육성에 앞장섰고 드림투어 왕중왕전 개최 등 한국여자골프 발전에 기여했다. 이번 ‘리쥬란 챔피언십’을 통해 처음으로 KLPGA 정규투어를 개최하게 됐다.
‘더달랏 at 1200 레이디스 챔피언십 2016’을 비롯해 ‘KLPGA 인터내셔널 퀄리파잉 토너먼트(IQT)’ 등 태국, 베트남 등 동남아에서 다양한 대회 개최 경험을 가지고 있는 쿼드스포츠(대표이준혁)가 역대 최고의 해외 개막전 대회를 만들기 위해 운영을 맡았다.
이번 대회에서는 국내 대회에서만 볼 수 있었던 ‘KLPGA SUITE LOUNGE’를 아마타스프링CC 내에 설치, 운영할 예정이다. 여기에서는 KLPGA 굿즈가 판매되고 케이터링 서비스가 제공된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
