“귀농귀촌 2만2000명 유치”…전북, 창업·주거 지원 확대
창업·주택자금 207억원 지원
빈집 활용 ‘귀농인의 집’ 확대
전북특별자치도가 ‘2026년 귀농귀촌인 2만2000명 유치’를 목표로 맞춤형 정착 지원 정책을 추진한다.
10일 전북도에 따르면 올해 상반기 귀농귀촌인의 창업과 주거 안정을 위해 207억원 규모의 귀농창업 및 주택구입 자금을 지원한다. 이는 전국 지원 규모의 15.4% 수준이다.
또 귀농귀촌 단계별 21개 사업과 농촌 빈집 정비 사업 등에 총 74억원을 추가 투입해 정착 지원체계를 강화할 계획이다.
우선 주거 지원 규모가 확대된다. 전북은 현재 체재형 가족실습농장 12개소(140호), 귀농인의 집 70개소, 게스트하우스 8개소(24실) 등 임시 거주시설을 운영하고 있다. 올해는 정읍 등 9개 시군에 빈집을 활용한 ‘귀농인의 집’ 13개소를 추가 조성하고 무주와 임실에는 26호 규모의 ‘전북형 보금자리’ 2개소를 준공할 예정이다.
농촌 빈집 문제 해결을 위한 사업도 추진된다. 도는 38억원을 투입해 ‘빈집·유휴시설 재활용 사업’을 추진하고 활용 가능한 빈집은 리모델링과 거래 플랫폼 등록을 지원한다. 노후 빈집은 철거 후 공용주차장이나 마을 텃밭 등으로 활용할 계획이다.
귀농귀촌인의 지역 정착을 돕기 위한 지역융화 프로그램도 확대된다. 멘토·멘티 프로그램과 교육, 취·창업 연계 등 15개 사업에 25억원을 투입해 지역 주민과 귀농귀촌인이 함께 정착할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “현장 밀착형 지역융화 프로그램을 한층 강화하고 방치된 농촌 빈집을 새로운 지역 자원으로 적극 활용할 것”이라며 “귀농귀촌인이 전북에서 안정적으로 뿌리내리고 꿈을 펼칠 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
