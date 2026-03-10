국가물산업클러스터, 해외 현지 성능평가 지원사업 공모
총 5억 원 규모…물기업 해외시장 진출 지원
한국환경공단 국가물산업클러스터사업단(단장 이제원)은 유망 물관리 기술을 보유한 물기업의 해외시장 진출을 지원하기 위해 ‘2026년 해외 현지 성능평가 지원사업’ 공모를 3월 9일부터 4월 8일까지 국가물산업클러스터 누리집을 통해 진행한다고 밝혔다.
이번 사업은 해외 현지에서 기술 실증과 성능 검증을 지원해 물기업의 수출 확대를 돕기 위해 마련됐다. 총 5억 원의 예산이 투입되며 과제당 최대 1억 원을 지원한다.
지원 대상은 「물관리기술 발전 및 물산업진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 물기업으로 해외 현지 실증 수행이 가능한 기업이다. 물기업을 주관기관으로 산·학·연 공동 참여가 가능하며 최대 3개 기관까지 참여할 수 있다.
지원 항목은 파일럿 플랜트 제작, 현지 운반·설치비, 시운전 비용, 실험·분석비 등이며 신규 채용 인력의 인건비도 일부 지원된다. 지원 비율은 중소기업 70%, 중견기업 60%, 대기업 55% 이내다.
사업은 지정형과 자율형 과제로 운영된다. 지정형 과제는 도미니카공화국 국영상하수도공사의 유수율 향상 기술 수요를 기반으로 하며, 자율형 과제는 해외 수요처나 테스트베드를 확보한 기업이 자유롭게 제안할 수 있다.
국가물산업클러스터는 2020년부터 13개 과제에 약 18억 원을 지원해 약 55억 원 규모의 해외 수주 성과를 창출했다. 이제원 단장은 “우수 물기업의 해외 기술 실증과 글로벌 시장 진출을 지속해서 지원하겠다”고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사