[속보] 李대통령 “주한미군 무기반출 반대의견 내지만…전적 관철 어려워”

시사 전체기사 [속보] 李대통령 "주한미군 무기반출 반대의견 내지만…전적 관철 어려워" 입력:2026-03-10 10:22 이재명 대통령이 지난 9일 청와대에서 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 1 [속보] 李대통령 "주한미군 무기반출 반대의견 내지만…전적 관철 어려워" 2 2년만에 달라진 국힘 '최경환 뇌물비리 공천 기준' 3 국힘, 끝장 의총서 '비상계엄 사과·尹 절연' 결의문 채택 4 국힘 의원 전원 '尹 어게인 거부' 결의문 5 '명픽' 정원오 서울시장 등판… "오세훈 구호만 요란" 1 힘 빠진 검찰… 공권력 무게중심 '3대 경제 검찰'로 이동 2 코스피, 급반등에 매수 사이드카 발동 3 유가 80달러 진정…1500원 넘보던 환율, 1460원대 터치 4 100달러 뚫은 유가… '퍼펙트 스톰' 엄습 5 靑 "최고가격제 금주 시행… 0.2억 배럴 우선구매권 행사 검토" 1 조주빈, 교도소서 '우수상'…롤링페이퍼엔 "징역 파이팅" 2 "소주 4잔 마셨다"…'술타기' 의혹 이재룡 음주운전 시인 3 강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영 4 '하루에 단돈 1000원!' 포항 천원주택에 몰려든 시민들 5 항의 대자보 붙자… 성균관대, 한지상씨 강사 임용 철회 1 [속보]트럼프 "이란 군사 작전, 아주 곧 끝난다" 2 국가 제창거부 이란 女축구 선수들… 호주 "망명 허용" 3 "독성가스에 검은 기름비"… 테헤란 석유저장고 폭발 여파 4 트럼프, 유가 폭등에도 "작은 대가, 바보들만 다르게 생각해" 5 트럼프 "전쟁 마무리 수순, 호르무즈 장악도 생각" 1 '경우의 수' 뚫었다…韓, 호주 7대 2로 꺾고 WBC 8강행 2 '한 방'에 무너진 한국…WBC 최다 피홈런 불명예 3 '도쿄의 기적'…한국, 호주 꺾고 17년 만에 WBC 8강행 4 올림픽 金 최가온 "다음 목표는 세계 최고 보더" 5 '도쿄의 기적' 이끈 류지현 감독, 뜨거운 눈물…"인생 경기였다" 1 천만영화 '왕과 사는 남자'가 표절?…"사실무근, 단호히 대응" 2 물만 잘 마셔도 근감소 예방…"목 안 말라도 하루 4~5잔 좋아" 3 '1000만 감독' 장항준 "한번도 상상못해…관객이 '의의(意義)' 가치에 공감" 4 건강검진으로 신장암 조기 발견… "흡연·고혈압·비만도 영향" 5 효과 좋은 수면병 치료제, 국내에 없거나 비싼 이유는? 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 '4개월 영아 살해' 친모 직업은 '이것'…"가중처벌 해야" '하루에 단돈 1000원!' 포항 천원주택에 몰려든 시민들 2년만에 달라진 국힘 '최경환 뇌물비리 공천 기준' '국가 제창거부 이란 女축구'… 트럼프 "망명 받아주라" "쿠팡, 2021년부터 美 로비 강화…'미국 기업' 강조" 이번엔 '리플' 10만개…김거석 후원자 가상자산 기부 경찰, '로또청약·아들 병역특혜' 의혹 이혜훈 강제수사 "단양에서 살아 보세요" 월 30만원 지원