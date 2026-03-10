최승원 “기업이 찾는 고양 조성” 산업·경제 공약 발표
‘고양투자진흥재단’ 설립·전략산업벨트 구축 등 제시
최승원 고양시장 출마예정자가 고양을 AI·4차 산업혁명 시대의 미래산업 중심도시로 육성하겠다는 산업·경제 공약을 발표했다.
최승원 전 국토부 장관 정책보좌관은 고양시가 자족 기능을 강화하고 지속 가능한 일자리 기반을 확보하기 위해 산업 유치와 지역상권 활성화를 동시에 추진하겠다는 경제 청사진을 공개했다.
그는 “AI시대를 맞아 고양특례시는 중요한 전환점에 서 있다”며 “실질적인 산업 기반을 구축해 일자리가 넘치고 골목상권이 살아나는 자족도시로 만들겠다”고 밝혔다.
핵심 공약으로는 기업 유치를 전담하는 ‘고양투자진흥재단’ 설립이 제시됐다. 기존처럼 기업이 찾아오기를 기다리는 방식에서 벗어나 재단이 직접 유망 기업을 발굴하고 투자 유치를 추진하는 ‘세일즈 행정’을 펼치겠다는 구상이다.
최 전 보좌관은 전문성을 갖춘 조직을 통해 기업에 맞춤형 혜택을 제안하고 투자 유치 경쟁력을 높여 고양을 기업들이 가장 매력을 느끼는 투자처로 만들겠다고 강조했다.
고양 전역을 연결하는 고부가가치 전략산업벨트 조성 계획도 포함됐다. 일산테크노밸리를 중심으로 IT 산업 클러스터를 구축하고, K-컬처밸리는 한류 산업 거점으로 육성한다는 방침이다.
방송영상밸리는 영상 제작과 특수효과 등 후반작업 산업을 중심으로 한 콘텐츠 제작 클러스터로 조성하고, 대곡역세권에는 기업 연구개발(R&D) 지원센터를 설치한다는 계획이다. 창릉신도시는 바이오·헬스 산업 중심지로 육성해 도시 전역의 산업 거점을 하나의 벨트로 연결하겠다는 전략이다.
대곡역세권 개발을 신속히 추진하겠다는 계획도 밝혔다. 수도권 주요 교통망이 집중된 대곡역의 입지를 활용해 단순한 환승 거점을 넘어 고양의 경제 지도를 바꾸는 핵심 랜드마크이자 기업 활동 중심지로 만들겠다는 구상이다.
지역 상권 활성화를 위한 ‘도심상권 르네상스 프로젝트’도 함께 제시됐다. 시설 개선에 그치지 않고 상권 콘텐츠와 마케팅 전략을 결합한 종합 대책으로 추진한다는 계획이다.
우선 청년과 관광객이 찾는 ‘고양판 힙지로’ 청년거리를 조성해 저녁 시간대 차량 통제와 점포 앞 노천 테이블 허용 등 규제 혁신을 추진한다.
또한 외부 전문가를 통한 경영 컨설팅과 경관 개선 사업, 특색 있는 음식거리 발굴 등을 지원해 상권 경쟁력을 높일 방침이다. 플리마켓과 브랜드 축제 등 다양한 상권 활성화 프로그램도 운영해 골목상권의 자생력을 강화하겠다는 계획이다.
최 전 보좌관은 “국토교통부 정책보좌관으로 일하며 쌓은 정책 경험과 추진력을 바탕으로 산업과 상권이 함께 성장하는 도시를 만들겠다”며 “고양시를 대한민국을 대표하는 미래산업 거점 도시로 도약시키겠다”고 말했다.
