천만영화 ‘왕과 사는 남자’가 표절?…“사실무근, 단호히 대응”
1000만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’가 드라마 ‘엄흥도’의 각본을 표절했다는 주장에 대해 영화 제작사 측이 “사실무근”이라고 반박했다. 영화 창작의 전 과정이 상세하게 기록돼 있어 증명할 수 있다고 강조했다.
‘왕과 사는 남자’ 제작사 온다웍스는 10일 “표절에 대한 주장은 사실무근이며 이러한 주장에 대해서는 법적 절차를 포함한 모든 과정에서 단호하게 대응해 나가겠다”고 밝혔다.
이어 “역사적 인물과 사건을 소재로 한바 유사성을 주장하는 창작물이 있을 수는 있으나 창작과정에서 해당 작품을 접한 경로나 인과성이 없고 기획개발 및 제작 과정에서 타 저작물을 표절한 사실이 전혀 없다”고 강조했다.
앞서 MBN은 드라마 ‘엄흥도’ 시나리오와 영화 ‘왕과 사는 남자’의 내용이 유사하다고 주장하는 드라마 작가 측의 입장을 보도했다. 이에 대해 온다웍스 측은 “‘왕과 사는 남자’는 역사적 사실을 기반으로 한 순수 창작물로 창작의 전 과정이 상세하게 기록돼 있고 이에 대한 증명이 가능하다”고 설명했다.
장항준 감독의 ‘왕과 사는 남자’는 단종 폐위와 유배 등의 큰 틀은 역사적 사실에 기반하지만, 엄흥도와 단종의 관계 등은 영화적 상상력으로 채웠다.
‘왕과 사는 남자’는 지난 6일 1000만 관객을 돌파해 이날 기준 누적 관객 1170만6000여명을 기록 중이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
