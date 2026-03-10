노인 돌봄 인력난 해법 될까… ‘봉사시간 저축은행’ 제안
성균관대 의과대학 김동익 석좌교수(사진)가 지난 5일 국회에서 열린 노인 돌봄 정책 세미나에서 ‘노인 돌보미 봉사시간 저축은행(Senior Care Time Bank)’ 도입을 제안했다. 초고령사회의 노인 돌봄 인력난을 50~60대 퇴직·은퇴 세대의 비경제활동 시간을 활용해 풀어가자는 것이다.
세미나는 급격한 고령화로 심화되는 노인 돌봄 인력난과 돌봄 공백 문제의 해결 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 김윤 남인순 박희승 서영석 등 국회의원과 중앙부처, 학계, 현장 전문가 등 약 60명이 참석해 정책적 해법을 논의했다.
김 교수가 제안한 봉사시간 저축은행은 노인 돌봄 봉사시간을 계좌처럼 축적하고 필요할 때 돌봄 서비스로 사용할 수 있도록 하는 ‘시간 기반 돌봄 교환 시스템’이다. 지역사회에서 노인 돌봄 봉사를 하면 1시간당 ‘타임 크레딧’을 적립하고, 본인이나 가족이 향후 돌봄이 필요할 때 이를 사용할 수 있도록 하는 방식이다.
우리나라는 지난해 65세 이상 인구가 약 1051만명으로 전체의 20%를 넘어 초고령사회에 진입했다. 현행 노인장기요양보험은 중증 요양 대상자 중심으로 설계돼 경증 노인, 치매 초기 환자, 독거노인 등을 위한 돌봄 서비스는 충분치 않은 상황이다.
김 교수는 “5060 비경제활동 인구 490만명 중 10%만 참여해도 약 50만명 규모의 돌봄 인력을 확보할 수 있다”며 “월 4회, 회당 4시간 봉사 기준으로 연간 9700억원에서 최대 1조1690억원 수준의 공적 돌봄 예산 대체 효과도 기대된다”고 설명했다.
또한 SCTB는 노인장기요양보험을 대체하는 제도가 아니라 장기요양 이전 단계의 경증 노인과 고립 노인을 대상으로 돌봄 공백을 보완하는 상호 보완적 모델로 설계됐다는 점도 강조됐다. 예방적·정서적 돌봄을 확대해 전체 돌봄 체계의 효율성과 포괄성을 높이는 것이 목표다.
세미나에서는 해외 타임뱅킹 사례와 국내 돌봄 봉사 제도도 함께 분석됐다. 토론자들은 이를 제도화하는 과정에서 봉사시간 기록과 서비스 매칭을 위한 디지털 플랫폼 구축, 서비스 품질 관리 체계, 기존 노인장기요양보험 및 지역 통합돌봄 사업과의 연계가 필요하다고 강조했다.
