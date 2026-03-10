제주도 ‘3만원 주택’ 확대 추진
오는 4월 30일까지 모집
제주도는 저출생 문제와 청년 인구 유출에 대응하기 위해 ‘3만원 주택’ 사업을 확대 추진한다고 10일 밝혔다.
3만원 주택은 공공임대주택에 거주하는 신혼부부와 출산 가구의 임대료를 제주도가 대신 부담하는 사업으로, 입주자는 매달 3만원만 내면 된다.
지원 대상은 도내 공공임대주택에 입주하고 혼인 또는 자녀 출산 기간이 7년 이내이며 세대별 월평균 소득이 전년도 도시근로자 가구원 수별 월평균 소득의 130% 이하(맞벌이 부부는 200% 이하)인 경우다.
지난해까지는 ‘도시근로자 월평균소득 100% 이하, 맞벌이 부부는 130% 이하’였으나 올해부터 기준이 완화됐다.
이에 따라 지난해에는 외벌이 2인 가구 기준 월평균 소득이 540만원 이하만 신청 가능했지만, 올해는 618만원 이하도 포함된다. 소득은 세대별 건강보험료 고지액으로 확인하며, 다자녀 가구 등은 우선 선정된다.
공고는 오는 16일에 게시된다. 접수는 18일부터 4월 30일까지 진행된다. 신청자는 제주도 누리집 입법·고시·공고란에서 공고문을 확인하거나 제주120만덕콜센터, 제주도 주택토지과에 문의하면 된다.
선정된 가구는 3월부터 최대 10개월치 임대료를 분기별로 지원받을 수 있다.
제주도는 지난해 3만원 주택을 도입해 311가구에 2억1700만원을 지원했다. 올해는 350가구에 9억7300만원을 지원할 계획이다.
박재관 제주도 건설주택국장은 “소득기준 완화로 더 많은 도민이 혜택을 받을 것으로 기대된다”며 “신혼부부 등이 제주에서 안정적으로 거주할 수 있도록 다양한 주거정책을 계속 추진하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
