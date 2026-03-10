유가 80달러 진정…1500원 넘보던 환율, 1460원대 터치
국제유가 하락과 미국·이란 전쟁의 조기 종식 기대감에 힘입어 원·달러 환율이 급락했다.
10일 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 오전 9시5분 기준 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 25.1원 급락한 1470.4원을 기록 중이다. 이날 환율은 24.7원 내린 1470.8원으로 개장한 뒤 장 초반 1468.4원까지 떨어지기도 했다.
환율은 전날 19.1원이나 치솟으며 1495.5원으로 주간 거래를 마감한 바 있다. 이는 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 12일(1496.5원) 이후 최고치다. 장중에는 1499.2원까지 치솟으며 1500원 선을 위협했지만, 간밤 야간 거래에서 분위기가 반전되며 1470원대로 내려왔다.
이 같은 환율 안정세는 고공 행진하던 국제유가가 진정된 영향이 크다. 전날 배럴당 100달러를 돌파했던 국제유가는 현재 80달러대로 꺾였다.
주요 7개국(G7) 재무장관들이 유가 급등에 대응하기 위해 전략 비축유 방출 등 공동 조치에 나설 수 있다는 성명을 발표한 데다, 도널드 트럼프 미국 대통령이 언론 인터뷰를 통해 “전쟁이 마무리 수순”이라고 밝힌 것이 유가 하락을 견인했다.
유가 하락과 확전 우려 완화로 강달러 현상도 한풀 꺾였다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스는 전날 오전 99.691까지 치솟았다가 밤사이 98대로 내려와 현재 98대 후반에서 움직이고 있다.
글로벌 투자심리가 회복되면서 간밤 뉴욕증시 3대 지수도 일제히 상승장으로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수가 0.50% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 지수와 나스닥 종합지수도 각각 0.83%, 1.38% 상승했다.
국내 증시도 훈풍을 타고 있다. 유가증권시장에서 외국인 투자자는 장 초반 약 1천억 원의 매수 우위를 보이고 있으며, 코스피 지수는 271.34포인트(5.17%) 폭등한 5,523.21로 쾌조의 출발을 알렸다.
한편, 엔/달러 환율 역시 달러 강세가 진정되며 전날 158.898엔에서 큰 폭으로 하락해 현재 157.906엔을 기록 중이다. 같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 931.51원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 11.19원 내렸다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사