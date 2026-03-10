유가 80달러 진정…1500원 넘보던 환율, 1460원대 터치

10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 서부텍사스산원유 선물가격과 원달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

25.1원 급락한 1470.4원을 기록 중이다. 이날 환율은 24.7원 내린 1470.8원으로 개장한 뒤 장 초반 1468.4원까지 떨어지기도 했다.