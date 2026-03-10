시사 전체기사

김영록 전남지사, 전남광주특별시장 예비후보 등록…경선 본격 돌입

입력:2026-03-10 10:02
10일 전남광주특별시장 출마 선언

“통합 제안·설계자로 막중한 책임감”

김영록 전남지사가 전남광주통합시장 선거 출마를 위해 9일 오후 광주시선관위에서 예비후보 등록을 하고 있다.

김영록 전남도지사가 9일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 경선에 본격적으로 뛰어들었다. 김 지사는 이날 오후 전남도청 집무실에서 ‘석유화학산업 재편 및 위기 극복을 위한 정부지원 건의’를 결재한 뒤, 8년여 간 이어온 도정 업무를 잠시 내려놓았다. 그는 직원들과 도민들에게 “여러분의 성원과 응원에 힘입어, 더 크고 넓은 곳으로 나아가고자 한다”며 인사를 전했다.

이어 김 지사는 광주시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 그는 “‘대한민국 광역통합 1호’ 전남광주특별시의 미래 100년을 향한 위대한 여정을 시도민 여러분과 함께 시작한다”고 선언했다.

김 지사는 출마 포부로 “광주 2120만원, 전남 2010만원으로 전국 지자체 중 각각 4위, 10위에 그친 1인당 개인소득(2020년 기준)을 전국 1위 수준으로 끌어올리는 등 통합특별시민의 실질적인 생활을 보다 윤택하게 하는 데 초점을 맞추겠다”고 밝혔다.

또한 “광주와 전남의 통합을 제안하고 설계한 사람으로서, 전남광주특별시의 출범과 그 완결에 더욱 막중한 책임감을 느낀다”며 “중앙·지방의 광역행정 등을 두루 경험하면서 쌓아온 성과와 노하우를 지역발전에 모두 쏟아 붓겠다”는 각오를 드러냈다.

김 지사는 10일 무안 김대중 광장, 광주시의회 브리핑룸 등에서 전남광주특별시장 선거 출마 기자회견을 이어갈 예정이다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

