‘4개월 영아 살해’ 친모 직업은 ‘이것’…“가중처벌 해야”
전남 여수에서 생후 4개월 영아를 학대해 사망케 한 친모의 직업이 물리치료사인 것으로 드러났다. 물리치료사는 아동학대 신고 의무자인 만큼 가중처벌을 해야 한다는 주장이 나온다.
이재현 용인세브란스병원 소아청소년과 교수는 최근 유튜브 ‘산소형제TV’에 출연해 이같이 밝혔다. 이 교수는 해당 사건을 보도한 SBS ‘그것이 알고 싶다’의 자문을 맡으며 숨진 영아의 학대 영상과 피해 영아의 진료 기록을 검토한 바 있다.
이 교수는 “방송에 나오지 않아서 아쉬웠던 이야기가 있다”며 “해든이(피해 영아)를 죽음으로 몰고 간 그 친모는 물리치료사”라고 전했다. 이어 “물리치료사는 아동학대 신고 의무자”라며 “그런 사람이 자기 자식을 아동 학대를 한다는 건 정말 말도 안 된다”고 지적했다.
또 “물리치료사는 의학적인 지식을 배우고 면허를 따신 분들인데 친모가 하는 행동을 보면 아이가 숨이 넘어가는 상황에서 전혀 전문적이지도 않고 말도 안 되는 행동을 한다”며 “자기 자식이 숨이 넘어가고 있는데 신고는커녕 심폐소생술을 한 것도 아니고 주섬주섬 기저귀를 입히고 지금도 이해가 안 된다”고 분노했다.
그러면서 “그런데도 재판장에서 아이를 살리기 위해 최선을 다했다는 얘기를 한다는 건 정말 이해되지 않는다”며 “(아동학대 신고 의무자인) 이런 사람 아동학대를 한다면 가중 처벌을 해야 된다고 생각한다”고 주장했다.
이 교수는 학대 상황에 대해 “장면을 처음 봤을 때는 ‘설마 사람이?’ 이런 생각이 들었다”며 “악마도 자기 자식은 저렇게 안 대할 것 같다는 생각이 들었다”고 말했다. 이어 “화면 너머로 보이는 아이의 눈빛 그리고 도움을 청하는 듯한 아이의 울음소리를 듣다 보면 구역질이 계속 나서 자료를 검토하면서도 계속 멈추기를 반복했다”며 “충격이 크다 보니까 며칠 동안 잠도 제대로 못 잤다”고 전했다.
그러면서 “방송에서는 가장 끔찍한 장면들은 나오지 않았다”며 “더 심각한 장면들이 많았고 잔인한 장면들은 다 편집이 됐다”고 설명했다.
학대를 당한 아이의 상태에 대해서는 “머리가슴 배 어디 하나 성한 곳이 없었고 23군데 골절되는 등 이런 상황 자체도 너무 끔찍했다”고 했다.
실제로 당시 수술을 담당했던 의사는 “아이가 거의 사망 직전 상태로 왔다”라고 말한 바 있다. 태어난 지 133일밖에 안 된 아이였지만, 개복 수술 당시 약 500cc의 혈액이 쏟아졌고 신체 곳곳 색이 다른 멍들과 뇌출혈과 20여곳이 넘는 골절이 확인됐다고 한다. 의료진은 “외력에 의한 장기 손상 아니고선 불가능한 일”이라고 설명했다.
앞서 SBS ‘그것이 알고 싶다’는 지난달 21일 ‘홈캠 속 진실, 여수 4개월 영아 학대 살해 사건’ 편을 방송했다. 보도에 따르면 지난해 10월 22일 낮 12시30분쯤 여수소방서에 “씻기려고 욕조에 잠시 넣어둔 아기가 물에 빠져 숨을 잘 못 쉬는 것 같다”는 내용의 A씨 신고가 접수됐다.
의료진과 경찰은 학대를 의심했지만, 친모는 목욕 중 벌어진 익수 사고이고 멍 자국은 구조 과정에서 생긴 것이라고 부인했다. 친부는 홈캠 영상 일부를 제출하며 아내를 두둔했다.
그러나 검찰이 확보한 홈캠에는 타격음과 아이 울음소리가 남아 있었다. 친모가 “죽어 제발 좀 죽어” “죽여버릴 거야” “너 같은 것 필요 없다”라고 외치는 소리도 들어 있었다. 영상을 본 소아과 전문의는 “저 상황에서 4개월을 산 게 기적”이라며 안타까워했다.
친모는 오후 12시3분 아이의 숨소리가 평소와 다르다는 사실을 알고도 27분이 지나서야 신고했다. 현장에서는 친모가 마신 것으로 보이는 맥주캔이 발견됐다.
수사기관이 추가 확보한 약 4800개 분량의 다른 방 홈캠 영상에서는 아이를 거꾸로 들거나 얼굴을 발로 밟는 장면, 머리를 거세게 흔들고 바닥에 내동댕이치거나 베개로 얼굴을 덮는 모습 등 지속적인 학대 정황이 담겨 있었다. 검찰은 친모를 아동학대 치사에서 아동학대 살해 혐의로 변경 기소했다.
재판 과정서 드러난 친부의 행적도 분노를 샀다. 아이가 위독한 상황에 놓여 있던 당시 성매매업소를 방문한 사실이 드러난 것이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
