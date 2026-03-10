경기도, 민간동물보호시설 찾아가는 수의 진료 시작
경기도가 민간동물보호시설에서 보호 중인 동물들의 건강 관리를 위해 수의사가 직접 현장을 찾아 진료하는 지원사업을 시작했다.
경기도는 ‘찾아가는 동물보호시설 진료활동 지원사업’을 이달부터 본격 추진한다고 10일 밝혔다. 이 사업은 주민참여예산 5000만원을 반영해 올해 처음 시행되는 사업으로, 경기도수의사회와 협력해 도내 민간동물보호시설을 대상으로 현장 진료를 지원한다.
도는 3월부터 12월까지 총 15회에 걸쳐 수의사가 시설을 직접 방문해 보호동물의 건강 상태를 점검하고 필요한 의료 서비스를 제공할 계획이다. 현장 진료에서는 건강검진을 비롯해 예방접종, 치료, 중성화수술 등 보호동물 관리에 필요한 다양한 수의 서비스를 지원한다.
민간동물보호시설은 유실·유기되거나 학대를 받은 동물을 기증받거나 인수해 임시로 보호하는 곳으로, 개인이나 단체가 자발적으로 운영하고 있다. 이들 시설은 지역사회에서 보호가 필요한 동물을 돌보는 역할을 하지만 전문 의료 지원이 부족한 경우가 많아 현장 진료 지원의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
이번 사업은 도민의 제안이 실제 정책으로 반영된 주민참여예산 사업이라는 점에서도 의미가 있다. 경기도는 올해 사업을 운영한 뒤 성과를 평가해 지속적인 지원사업으로 확대하는 방안을 검토할 계획이다.
사업 참여를 희망하는 경기도 내 민간동물보호시설은 오는 13일까지 경기도수의사회에 신청하면 된다. 신청은 전자우편 또는 우편으로 가능하며 자세한 내용은 시군 안내문과 경기도수의사회 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.
정봉수 도 동물복지과장은 “민간동물보호시설은 지역사회에서 보호가 필요한 동물을 돌보는 중요한 현장”이라며 “경기도수의사회와 함께 꼭 필요한 진료를 직접 지원해 보호동물의 건강을 살피고 민간 보호 현장의 돌봄 역량을 높여가겠다”고 말했다.
