부산원아시아페스티벌 6월 개최…K-팝 ‘라이즈’ 출연
K-팝 공연·뷰티·패션 체험 결합
10주년 맞아 글로벌 페스티벌 확대
화명생태공원 파크콘서트 무료 개최
부산 대표 한류 축제인 ‘부산원아시아페스티벌(BOF)’이 오는 6월 부산에서 열린다.
부산관광공사는 6월 27일부터 28일까지 이틀간 부산아시아드주경기장 일원에서 글로벌 K-콘텐츠 페스티벌 ‘2026 부산원아시아페스티벌 with NOL(BOF)’을 개최한다고 10일 밝혔다.
2016년 시작된 BOF는 올해로 10회를 맞는다. 이번 행사는 ‘비욘드 10: 넥스트웨이브(BEYOND 10 : THE NEXT WAVE)’를 콘셉트로 K-팝 공연을 중심으로 뷰티·패션·푸드 등 다양한 K-콘텐츠를 결합한 체험형 글로벌 페스티벌로 운영된다.
행사의 핵심 프로그램인 ‘빅 콘서트’는 27~28일 부산아시아드주경기장에서 열린다. 팬덤을 보유한 K-팝 아티스트들이 참여해 힙합·밴드·발라드 등 다양한 장르가 결합한 옴니버스 형태의 음악 페스티벌로 진행될 예정이다. 28일 공연의 대표 출연자로는 K-팝 그룹 ‘라이즈(RIIZE)’가 무대에 오른다.
공연장 주변에는 K-팝과 뷰티, 푸드, 게임, 웹툰 등 다양한 K-콘텐츠를 체험할 수 있는 팝업 전시와 체험 프로그램이 운영된다. 부산의 라이프스타일 브랜드를 소개하는 로컬 팝업스토어도 함께 마련될 예정이다.
행사에 앞서 6월 20일에는 화명생태공원에서 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 ‘파크 콘서트’가 무료로 열린다. 가족 단위 관람객을 위한 피크닉형 대중음악 공연으로 전 세대가 함께 즐길 수 있는 아티스트들이 출연할 예정이다.
또 K-콘텐츠 산업 발전을 주제로 한 콘퍼런스 프로그램 ‘빅토크(BIG TALK)’도 6월 둘째 주 열릴 예정으로, 부산형 K-콘텐츠 발굴과 글로벌 경쟁력 강화 방안을 논의한다.
부산시는 BOF를 K-팝 중심 글로벌 음악 축제로 특화하는 동시에 뷰티·푸드·패션 등 K-콘텐츠와 지역 산업을 결합한 융복합 축제로 발전시킬 계획이다. 또 해외 관광객 유치를 위해 체류형 관광 패키지 개발과 국가별 맞춤형 마케팅도 추진할 방침이다.
공식 티켓 예매는 다음 달 중 놀(NOL), 놀티켓(NOL Ticket), 놀월드(NOL World) 등을 통해 진행된다.
이정실 부산관광공사 사장은 “BOF 10주년을 맞아 K-팝 공연뿐 아니라 K-콘텐츠 전시와 체험 프로그램을 확대해 글로벌 뮤직 페스티벌로 발전시키겠다”며 “해외 관광객 유치를 강화해 부산을 대표하는 글로벌 관광 축제로 자리매김하도록 노력하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사