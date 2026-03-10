부산교통공사, ‘AI정보지원단’ 출범
안전·운영·고객 등 AI 과제 35개 추진
에스컬레이터 위험 감지 시스템 도입
디지털 트윈·AI 챗봇 등 서비스 확대
부산교통공사가 도시철도 운영 전반에 인공지능(AI)을 도입하는 ‘AI 전환(AX)’ 경영에 본격 나섰다.
부산교통공사는 지난 9일 AI 경영 전담 조직인 ‘AI정보지원단’을 출범하고 도시철도 운영의 지능화를 추진한다고 10일 밝혔다.
공사는 AI정보지원단을 중심으로 올해 △안전관리 체계 고도화 △운영·업무 혁신 △스마트 고객 서비스 △AX 역량 강화 등 4개 분야에서 총 35개의 AI 과제를 추진할 계획이다.
먼저 안전관리 분야에서는 도시철도 운영 과정에서 발생할 수 있는 위험 요인을 사전에 감지하는 AI 기반 기술을 도입한다. 대표적으로 열차 차축의 온도 변화를 분석해 이상 징후를 예측하는 ‘차축 발열 예지 시스템’을 구축한다. 이 시스템은 열차 주행장치의 이상 상태를 사전에 진단해 선제적 유지보수를 가능하게 함으로써 열차 운행 안전성을 높일 것으로 기대된다.
또 에스컬레이터 이용 중에 발생할 수 있는 넘어짐 사고를 예방하기 위해 이용객의 위험 행동을 감지하는 AI 기반 안전관리 시스템도 도입할 예정이다.
운영·업무 혁신 분야에서는 ‘디지털 트윈 기반 역사 안전관리 플랫폼’을 고도화한다. 디지털 트윈은 현실에 존재하는 사람, 사물, 공간 등을 가상의 디지털 데이터 모델로 구현하는 기술로, 역사 시설을 3차원 모델로 구현해 시설 현황과 위험 요인을 한눈에 파악할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 도시철도 운영 과정에서 데이터 기반 의사결정 체계를 강화할 계획이다.
스마트 고객 서비스 분야에서는 시민 체감형 AI 서비스를 확대한다. 공사는 누리집에 AI 챗봇을 도입해 반복적인 문의와 단순 민원에 자동 응대하는 24시간 민원 상담 체계를 구축한다. 또 날씨 정보와 민원 사례 데이터를 분석해 냉난방 관련 민원 발생 가능성을 사전에 기관사에게 알리는 ‘지능형 냉난방 민원 예보 시스템’도 도입할 예정이다.
공사는 이번 조직 출범을 계기로 기존 디지털 전환(DX)을 넘어 AI 기반 운영 혁신을 추진한다는 방침이다.
이병진 부산교통공사 사장은 “AI정보지원단 출범은 데이터를 수집·관리하는 DX 단계를 넘어 도시철도 운영 전반에 AI를 활용하는 AX 경영의 출발점”이라며 “AI 기반 운영 혁신을 통해 시민 안전관리 수준과 서비스 품질을 높이겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
