신종 마약 ‘러쉬’ 투약한 30대 불법체류자 구속영장
광주 북부경찰, 구속영장 신청
신종 마약 ‘러쉬’를 구매해 투약한 혐의로 카자흐스탄 국적 30대 불법체류자에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.
광주 북부경찰서는 지난해 9월 13일 광주 광산구 소재 주거지에서 신종 마약 러쉬를 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 카자흐스탄 국적 불법체류자 A씨(30대)에 대해 구속영장을 신청했다고 10일 밝혔다.
러쉬는 향정신성의약품인 이소부틸 나이트라이트 성분이 함유된 액상으로, 지난해 11월 식품의약품안전처에서 1군 마약류로 지정했다.
A씨는 SNS를 통해 러쉬 10㎖를 6만원에 구매한 뒤 택배로 배송받아 투약한 것으로 드러났다. 경찰은 A씨의 휴대전화를 디지털포렌식 해 마약 공급책 등에 대한 수사도 이어가고 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
