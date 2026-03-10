롯데월드 아쿠아리움, 카피바라 전용 아로마 테라피 수조 조성
롯데월드 아쿠아리움은 오는 13일부터 카피바라를 위한 특별 행동풍부화 프로그램 ‘아로마 테라피 수조’를 선보인다고 10일 밝혔다.
5월까지 진행하는 이번 프로그램은 자연물 기반의 행동풍부화를 통해 카피바라가 봄의 정취를 오감으로 만끽하며 새로운 자극과 즐거움을 경험하도록 기획됐다. 카피바라가 실제 선호하고 먹이로도 섭취하는 ‘유채꽃’을 보금자리에 배치해 싱그러운 봄 분위기를 조성했으며, 카피바라가 헤엄치는 수조에도 봄꽃을 풍성하게 담았다. 카피바라가 꽃을 직접 보고 만지며 탐색하는 모습은 물론 꽃잎이 떠다니는 물 위를 유유히 헤엄치며 아로마 테라피를 즐기는 특별한 광경을 만날 수 있다. 또 매월 첫째·셋째 주 금요일 오전 11시 30분에 진행하는 ‘행동풍부화 데이’에는 유채꽃 화관을 쓴 귀여운 모습의 카피바라와 함께 특별한 사진도 남겨볼 수 있다.
한편 카피바라 보금자리에는 새로운 친구도 합류한다. 롯데월드 아쿠아리움에서 태어난 아기 콜덕이 그 주인공으로, 카피바라와 한 수조에서 지내며 각별한 우정을 쌓는 중이다. 친화력이 뛰어나기로 유명한 카피바라는 콜덕과 나란히 물놀이를 즐기거나 머리 위에 콜덕을 태우는 등 다정한 모습을 보여줄 것으로 기대한다. 최근 카피바라와 콜덕의 합성어인 ‘카피덕(Capyduck)’이라는 애칭이 생겨날 정도로 둘은 끈끈한 우정을 자랑한다. 자세한 내용은 롯데월드 아쿠아리움 홈페이지 및 공식 SNS에서 확인할 수 있다.
