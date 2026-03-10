관광공사, 세계 최대 ITB에서 한국관광 마케팅
지난 3~5일 지자체·여행사 등 28개 기관 협업 한국관광 홍보관 운영
한국관광공사는 지난 3~5일 독일 베를린 국제관광 박람회(ITB)에서 한국관광 마케팅을 펼쳤다고 10일 밝혔다. ITB는 세계 최대 규모 관광분야 B2B 박람회로, 올해 160개국 6000여 개 기관이 참여했다.
관광공사는 국내 여행사, 항공사 및 서울관광재단, 부산관광공사, 경북도문화관광공사 등 28개 기관과 협업해 대규모 한국관광 홍보관을 운영했다. 홍보관에서는 첨성대 나무 모형 조립 등 지역관광 콘텐츠 체험 및 전시와 K컬처 퀴즈 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 약 5000명의 관람객을 맞이했다. 아울러 독일 유력 미디어와 여행사 등 현지 파트너 25개 사를 베를린 한국문화원으로 초청해 한국관광 설명회와 한식 체험행사도 개최했다.
최근 독일 관광객의 지역 방문 비율이 꾸준히 증가하는 추세로 48%에 달한다. 또 한국을 찾은 독일 관광객의 약 27%가 비즈니스 관광객으로 지출 규모가 크다. 관광공사는 이러한 점에 주목해 독일 현지 기업 및 티웨이항공과 함께 ‘방한 비즈니스 관광 활성화를 위한 다자간 업무협약’을 체결했다. 이를 통해 고부가가치 방한 수요 창출을 위한 협력을 강화할 계획이다.
이번 박람회 기간 동안 753건의 비즈니스 상담이 이뤄졌으며, 이를 통한 방한 상품 매출은 약 335억 원으로 예상된다.
김중택 관광공사 프랑크푸르트지사장은 “독일은 한국 역사·문화에 대한 선호도가 높고, 비즈니스 수요도 성장하고 있는 전략적 시장”이라며 “이번 박람회를 계기로 독일 내 한국에 대한 관심이 실질적인 방한 및 지역 관광 활성화로 이어지도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사