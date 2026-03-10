시사 전체기사

[속보]트럼프 “이란 군사 작전, 아주 곧 끝난다”

입력:2026-03-10 07:36
수정:2026-03-10 08:00
도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 플로리다주 도럴에서 열린 기자회견에서 답변하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 이란 전쟁이 이번 주 또는 며칠 내로 종료될 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 9일(현지시각) 플로리다주 트럼프 내셔널 도럴 마이애미에서 열린 기자회견에서 “이번 주 안에, 또는 며칠 안에 전쟁이 끝날 것이라고 보느냐”는 기자 질문에 “그렇게 생각한다”며 “아주 곧”이라고 덧붙였다. 그러면서 “그들(이란)이 가진 것은 지도부까지 포함해서 거의 다 사라졌다”고 강조했다.

트럼프는 “가장 큰 위험은 이미 지나갔다”며 “전쟁의 큰 위험은 이미 사흘 전에 끝났다. 우리는 처음 이틀 동안 그들을 사실상 무너뜨렸다”고 설명했다.

트럼프는 또 “그들은 해군도 공군도 대공 방어 장비도 없다”며 “레이더도 통신망도, 지도부도 모두 사라졌다”고 강조했다. 이어 “미사일은 거의 남지 않았고 드론도 약 25% 수준으로 줄었다”며 “드론 생산 시설도 현재 공격을 받고 있다”고 덧붙였다.

트럼프는 이란 내부에서 친미적인 지도부를 구성하는데 여전히 관심을 나타냈다. 그는 “내부 후보라는 아이디어가 마음에 든다. 효과가 좋기 때문”이라며 “베네수엘라에서 지금까지 그 효과를 입증했다고 생각한다”고 말했다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

