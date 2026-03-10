트럼프, 이란 전쟁에 대해 “꽤 빨리 끝날 것…단기간 작전”
도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 이란 전쟁과 관련해 “꽤 빨리 끝날 것”이라고 말했다. 이번 전쟁이 “단기간의 작전(a short term excursion)에 그칠 것을 보게 될 것”이라고도 했다.
트럼프 대통령은 이날 플로리다주에서 열린 공화당 컨퍼런스에서 이란 전쟁과 관련해 이란 미사일, 드론 제조시설 파괴 등을 거론하며 “이 일(전쟁)이 끝나면 세계는 훨씬 더 안전해질 것”이라고 말했다.
그는 이어 “우리는 몇몇 사람들을 제거해야 한다고 느꼈기 때문에 잠깐의 작전을 했다”며 “그리고 그것이 단기간의 작전 그칠 것이라는 걸 여러분이 보게 될 것이라고 생각한다”고 말했다.
트럼프는 이란의 지도부와 관련해 “그들의 테러 지도자들은 이미 제거되었거나, 곧 제거될 시간을 카운트다운하고 있다”며 “그들은 새 지도자들을 세웠지만, 이제는 누가 나라의 수장이 될지 아무도 모르는 상황이다. 그리고 우리는 적이 완전히, 그리고 결정적으로 패배할 때까지 절대 멈추지 않을 것”이라고 했다. 그러면서 “우리는 여러 면에서 승리했지만 아직 충분히 승리한 것은 아니다”라고 덧붙였다.
트럼프는 이란 전쟁에 대해 “우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 빠르게 해내고 있으며 그것은 더 좋고 다 강력하다”며 “우리 군대는 다른 어떤 나라와도 비교할 수 없을 만큼 강력하다”고 덧붙였다.
트럼프는 또 “우리의 이스라엘 파트너들과 함께 우리는 적을 무너뜨리고 있으며, 압도적인 기술력과 군사력을 보여주고 있다”며 “이란의 드론과 미사일 능력은 완전히 파괴되고 있다. 그들의 해군은 사라졌다. 우리가 46척을 격침했다”고 주장했다.
트럼프는 앞서 CBS뉴스와의 인터뷰에서 “전쟁은 예정보다 훨씬 앞서 진행되고 있다”며 “사실상 거의 완료된 상태”라고 말했다. 그는 “이란은 해군도 없고, 통신망도 무너졌으며 공군도 없다. 미사일은 거의 흩어져 있고 드론도 제조 시설까지 포함해 계속 파괴되고 있다”고 주장했다.
