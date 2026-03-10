항의 대자보 붙자… 성균관대, 한지상씨 강사 임용 철회

성균관대가 배우 한지상(44)씨의 강사 임용을 철회했다. 그의 임용을 규탄하는 대자보가 붙은지 6일만이다.
성균관대 연기예술학과는 9일 학과 홈페이지에 공지를 올려 “대학본부와의 협의와 교수회의를 통해 2026학년도 1학기 보이스 수업의 강사(한지상)를 교체하기로 결정했다”고 밝혔다.
앞서 성균관대 학생들은 지난 3일 1학년 필수 과목인 ‘보이스’ 수업 강사로 한씨가 임용됐다는 소식이 전해지자 성추행 논란을 겪은 배우가 강단에 설 수 없다는 내용의 대자보를 부착했다.
이들은 “비록 법적으로는 문제가 없었다고 하나 사회적·윤리적 판단은 다른 영역”이라며 “학교는 (한씨가) 단순히 성균관대 졸업생이고 현역 활동 경력을 가진 배우라는 이유만으로 학생들을 안전하지 못한 강의실에 방치해서는 안 된다”고 주장했다.
학교 측은 “향후 단 한 명의 학생이라도 학교의 교육환경에서 안전하다고 느끼지 못하다면 최선을 다해 문제를 개선해나갈 것”이라며 “더 엄격한 윤리적 기준과 감수성 안에서 교육을 이끌어 나가겠다”고 강조했다.
한씨는 2003년 연극 ‘세발자전거’로 데뷔해 뮤지컬 ‘벤허’, ‘데스노트’ 등에 주연으로 출연하며 인기를 끌었으나 2020년 초 성추행 의혹에 휩싸이며 논란을 빚었다.
당시 그는 호감을 가지고 만나던 사람으로부터 ‘성추행을 사과하라’, ‘공개적인 만남을 갖든지 거액을 지급하라. 그렇지 않으면 인터넷에 폭로하겠다’는 협박을 받은 것이라고 해명했다.
