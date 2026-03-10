트럼프, 이란 모즈타바 지도자 선출에 “큰 실수…지속될지 모르겠다”

월스트리트저널 “트럼프, 이란 새 지도자가 미국 요구 수용 안 하면 제거 지지”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7일 마이애미 국제공항에서 대통령전용기에서 내린 뒤 손을 흔드는 모습. 연합뉴스

뉴욕포스트와의 통화에서도 미국의 대응 계획 질문에 “말하지 않겠다. 나는 그가 마음에 들지 않는다”고 답한 바 있다.

전날 모즈타바의 최고지도자 선출 전 ABC 방송 인터뷰에서 “우리의 승인을 받지 않으면 그(이란의 새 최고지도자)는 오래가지 못할 것”이라고 언급했지만 이란은 아랑곳하지 않았다.

이란의 지도자를 표적 제거하는 ‘참수작전’에 다시 나설 가능성도 배제할 수 없다. 월스트리트저널은 이날 “트럼프 대통령은 이란의 새 지도자가 미국의 요구를 수용하지 않을 경우 그를 제거하는 것을 지지하겠다고 보좌진에게 말했다”고 보도했다.