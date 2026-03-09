‘도쿄의 기적’ 이끈 류지현 감독, 뜨거운 눈물…“인생 경기였다”
17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강) 진출을 이끈 류지현 야구 대표팀 감독이 뜨거운 눈물을 보였다.
류 감독이 이끄는 대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 최종전에서 호주를 7대 2로 꺾고 2승 2패로 8강행 막차에 탑승했다.
류 감독은 이날을 야구 인생에서 가장 기억에 남는 경기로 꼽았다. 그는 “인생 경기를 펼쳤다”며 “감독을 믿고 따라와 준 선수들에게 고맙다”고 말했다.
류 감독은 이날 명품 투구를 보여준 투수진에 대한 감사 인사를 잊지 않았다. 선발 손주영(LG 트윈스)이 부상으로 1이닝 만에 내려갔지만, 노경은(SSG 랜더스)과 소형준, 박영현(이상 KT 위즈), 데인 더닝(시애틀 매리너스), 김택연(두산 베어스), 조병현(SSG)이 차례로 등판해 호주 타선을 2실점으로 막아냈다.
그는 “조병현이 주자가 쌓인 상황에서 등판해 아웃카운트 5개를 실점 없이 잡아낸 건 결코 쉬운 일이 아니었을 것”이라며 “당시의 스트레스와 집중도는 상상하기 어렵다. 오늘 투구가 조병현의 야구 인생에도 큰 밑거름이 될 것”이라고 격려했다. 이어 “오늘 경기 수훈 선수 중 한 명은 노경은이다. 손주영이 갑작스러운 부상으로 빠진 상황에서 곧바로 마운드에 올랐는데도 자신의 역할을 충실히 해냈다”며 “존경스럽다는 표현까지 쓰고 싶다”고 강조했다.
류 감독은 이날 경기의 승부처로 9회초를 꼽았다. 그는 “8회 1점을 허용하며 4점 차로 쫓긴 상황에서 9회초 마지막 공격에 선수들의 집중력과 염원이 한데 모였다”고 말했다.
류 감독은 인터뷰를 도중 결국 눈물을 참지 못했다. 큰 기대 속에 이번 대회를 시작했지만, 일본과 대만전에서 석패를 당하며 탈락 위기에 놓였었다. 이날 경기를 앞두고 “대회 준비 과정을 생각하면 (탈락 위기에 놓인) 지금의 상황이 분하다“고 말할 정도였다. 한국 야구 대표팀을 이끄는 감독으로서 부담감과 책임감이 컸다.
그는 “경기 직후에도 많이 울었는데, 눈물이 또 난다”고 말한 뒤 “쉼 없이 달려왔다. 오늘만큼은 휴식을 취하고 내일부터 100%로 2라운드 준비에 힘을 쏟겠다”고 힘줘 말했다.
