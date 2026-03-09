‘도쿄의 기적’…한국, 호주 꺾고 17년 만에 WBC 8강행
‘도쿄의 기적’이 일어났다. 벼랑 끝에 몰렸던 한국 야구대표팀이 희박한 경우의 수를 뚫고 극적으로 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강)에 진출했다. 17년 만에 이뤄낸 쾌거다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 최종전에서 호주를 7대 2로 꺾었다. 최종 성적 2승 2패를 기록한 한국은 호주, 대만과 승률 동률을 이뤘지만 최소 실점률에서 가장 앞서며 일본에 이어 조 2위를 확정했다.
이날 경기 전 대표팀이 처한 상황은 쉽지 않았다. 실낱같은 8강 진출 희망을 살리기 위해선 2점 이하 실점과 5점 차 이상 승리가 동시에 필요했다.
방망이가 초반부터 힘을 내줬다. 문보경(LG 트윈스)이 포문을 열었다. 2회초 무사 1루에서 우중간 투런 홈런을 쏘아 올리며 기선 제압에 성공했다. 3회초에는 저마이 존스(디트로이트 타이거스)와 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 문보경의 2루타가 연이어 나오며 4-0까지 앞서갔다. 문보경은 5회초 2사 1루에서도 좌측 담장을 직격하는 타구로 타점을 추가했다.
호주도 반격에 나섰다. 5점 차로 뒤지던 5회말 로비 그렌디닝이 솔로포를 쏘아 올리며 첫 득점을 올렸다. 하지만 6회초 곧바로 김도영(KIA 타이거즈)이 2사 3루에서 우익수 방면 적시타를 때려내며 6-1로 달아났다. 호주의 추격은 멈추지 않았다. 8회말 트래비스 바자나의 적시타로 점수 차를 4점으로 좁혔다. 1라운드 탈락의 그림자가 드리우는 순간이었다.
9회초 기적이 펼쳐졌다. 선두타자 김도영이 볼넷으로 출루했고 1사 1루에서 이정후의 내야 안타와 실책이 겹쳐 1사 1, 3루가 됐다. 안현민(KT 위즈)의 희생플라이 때 김도영이 홈을 밟으며 다시 5점 차를 만들었다.
마지막 순간까지 긴장의 끈을 놓을 수 없었다. 9회말 1사 1루에서 상대가 우중간으로 타구를 날렸고 이정후가 몸을 던져 잡아냈다. 이후 조병현(SSG 랜더스)이 마지막 타자를 1루수 뜬공으로 처리하며 승리를 확정했다. 선수들은 그라운드로 뛰어나와 극적인 승리를 만끽했다.
마운드의 활약도 빛났다. 선발 손주영(LG)이 팔꿈치 통증으로 1이닝 만에 내려갔지만 노경은(SSG)과 소형준, 박영현(이상 KT), 데인 더닝(시애틀 매리너스), 김택연(두산 베어스), 조병현이 차례로 등판해 호주 타선을 2실점으로 막아냈다.
네 번째 도전 만에 8강 무대에 복귀했다. 대표팀은 이제 미국 플로리다주 마이애미로 이동해 한국시간 14일 오전 D조 1위와 준준결승을 치른다. D조에선 도미니카공화국과 베네수엘라가 나란히 2승을 기록 중이다.
도쿄=최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
