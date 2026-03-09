이종미, 고양시의원 예비후보 등록…생활정치 공약 발표
이종미 더불어민주당 고양시병 지역위원회 여성위원장이 고양시의회 의원 선거에 도전하며 고양시아선거구에 예비후보로 등록했다.
이 예비후보는 시민 생활과 밀접한 생활정치 실현을 목표로 정발산과 장항지구를 중심으로 한 지역 맞춤형 공약을 제시하며 본격적인 선거 행보에 나섰다.
정발산 지역과 관련해서는 먼저 심각한 주차난 해결을 위해 민간 유휴지와 노후 주택을 매입해 주민과 공유하는 ‘상생주차장’을 확대하겠다고 밝혔다.
또한 밤리단길을 고양시 공식 음식문화 특화 거리로 조성하고, 3~5만원권 음식 쿠폰을 활용한 음식 투어 프로그램을 운영해 지역 상권을 활성화하겠다는 구상이다.
K팝 공연 관람객들이 일산에서 숙박과 관광을 이어갈 수 있도록 고양시와 에어비앤비를 연계한 숙박 프로그램도 추진하겠다는 계획이다. 이와 함께 골목길 가로등과 CCTV, 안심 조명 설치 및 나뭇가지 정비를 통해 야간 보행 안전을 강화하고, 쓰레기 배출 시스템 개선과 정발산 지역 맞춤형 재건축 지원도 주요 공약으로 제시했다.
장항지구에 대해서는 입주가 시작되면서 제기되는 교통 소외 문제 해결을 핵심 과제로 꼽았다. 버스 배차 간격 단축과 신규 노선 신설, 수요응답형 교통수단인 ‘똑버스’ 확대를 추진해 교통 편의를 높이겠다는 계획이다.
또 국공립 어린이집과 돌봄센터 확대를 통해 육아 부담을 줄이고, 장항지구 건설 현장의 먼지와 소음 문제 해결을 위해 주민 감시단 운영을 지원하겠다고 밝혔다. 장항습지 보전과 생태 탐방로 안전 강화도 추진 과제에 포함됐다.
아울러 라페스타와 웨스턴돔 상권의 공실 문제 해결을 위해 해당 공간을 스타트업 오피스로 전환하고, 임대료를 지원하는 조례 제정을 통해 청년 창업과 지역 경제 활성화를 동시에 도모하겠다고 설명했다.
이 예비후보는 “대학 시절 광주민주화운동의 진실을 접하면서 민주주의는 시민의 참여로 완성된다는 믿음을 갖게 됐다”며 “시민과 가장 가까운 곳에서 변화를 만들어 보고자 출마를 결심했다”고 밝혔다. 이어 “시의원은 시민 위에 있는 자리가 아니라 시민의 삶 속 문제를 해결하는 역할”이라며 “시민이 체감할 수 있는 생활정치를 통해 시민의 도구로 쓰이는 정치인이 되겠다”고 덧붙였다.
한편, 이 예비후보는 더불어민주당 고양시병 지역위원회 여성위원장으로 활동하고 있으며, 제21대 대통령선거 고양시병 지역위원회 여성본부장과 자원봉사단장을 맡아 선거운동을 이끌었다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
