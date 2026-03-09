시사 전체기사

尹 ‘무기징역’ 선고 후 윤갑근에 “나가서 싸우라” 출마 독려

입력:2026-03-09 21:50
수정:2026-03-09 21:51
윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령이 자신의 변호인인 윤갑근 전 국민의힘 충북도당위원장에게 “나가서 싸우라”며 6·3 지방선거 충청북도지사 선거 출마를 독려한 것으로 전해졌다.

김계리 변호사는 최근 자신의 페이스북에 “탄핵 정국에서 윤 대통령 변호인단을 이끌어오신 윤갑근 변호사님이 충북도지사 선거에 출사표를 던졌다”며 “선고 다음날 접견에서 대통령께서 윤갑근 변호사님에게 충북도지사 출마하시라고, 나가서 싸워서 이기시라고, 더 이상 적임자가 어디 있냐 하셨다”고 밝혔다.

윤 전 대통령은 지난달 19일 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받았는데, 다음날 변호인단 접견에서 윤 변호사에게 출마를 독려했다는 것이다.

김 변호사는 “(윤 변호사는)누가 뭐라 해도 전쟁터의 가장 앞에서 싸웠던 그다”라며 “지난 1여년의 시간 동안 뜨겁게 함께 했던 전우이자 버팀목인 윤갑근 변호사님의 출격을 응원드린다”고 밝혔다.

윤 전 대통령의 헌법재판소 탄핵심판과 내란 혐의 재판 등에서 윤 전 대통령을 변호해온 윤 변호사는 지난 4일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “대한민국의 중심에서 도민의 삶이 살아나는 새로운 충북을 설계하겠다”며 출사표를 던졌다.

당시 윤 전 대통령의 내란 재판 변호인 활동에 대해선 “향후 변호인단에서 요청이 있으면 지원하고 조언하는 정도로만 이뤄질 것”이라고 설명했다.

또 당내 절윤(윤 전 대통령과의 절연) 요구를 두고는 “편가르기, 갈라치기일 뿐으로, 옳은 가치관으로 국민을 위한 정치를 하느냐의 문제로, 누구와도 협력할 수 있다”고 말했다.

윤 변호사는 최근 자신의 페이스북에 “충북은 우리가 가진 자산과 위상, 지리적 가치에 상응하는 대우를 받지 못하고 육지섬으로 고립되고 있었다”면서 “이제는 충북이 더 이상 홀대받지 않는 강한 지역으로 도약해야 한다”고 주장했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

