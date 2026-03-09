국힘 ‘절윤’ 선언에…오세훈 “의미있는 변화 시작”

시사 전체기사

입력:2026-03-09 20:42
오세훈 서울시장이 지난 5일 서울시청 지하1층 서울갤러리 내친구서울 1관에서 서남권 대개조 2.0 기자설명회를 하고 있다. 뉴시스

국민의힘 노선 변경을 촉구하며 지방선거 후보 등록 신청을 하지 않았던 오세훈 서울시장이 9일 당 의원총회에서 ‘윤 어게인’ 반대 결의문이 채택된 데 대해 환영하는 입장을 내놨다.

오 시장은 이날 페이스북에 ‘의미 있는 변화가 시작되었습니다’라는 제목의 글을 올려 “오늘 의원총회를 통해 의원들이 당 노선 정상화에 나선 것을 다행스럽고 감사하게 생각한다”고 밝혔다.

이어 “우리 당 소속 의원 전원 명의로 절윤(윤석열 전 대통령과의 절연)을 천명하는 결의문을 채택한 것으로 의미 있는 변화가 시작되었다”며 “수도권 출마 후보자들이 이제 선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련된 것”이라고 평가했다.

또 “이번 결의문이 선언에 그치지 않고, 하나 하나 실천되어 국민의 신뢰와 사랑을 받는 정당으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
오세훈 서울시장 페이스북 캡처.

그간 오 시장은 당 지도부를 향해 윤석열 전 대통령 및 계엄과의 단절을 촉구하며 여러 차례 노선 변경을 요구해왔다.

장동혁 대표 지도부가 별다른 입장을 내지 않자 오 시장은 국민의힘 지방선거 후보 신청 마감일인 지난 7일 신청을 하지 않는 강수를 뒀다.

국민의힘은 이날 긴급 의원총회를 열어 소속 의원 전원 명의 결의문에서 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”고 밝혔다.

국민의힘은 “윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다”고 밝혀 윤 전 대통령과의 절연을 강조했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

