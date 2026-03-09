박천수 제주도 신임 행정부지사 취임
제주도는 9일 박천수 전 행정안전부 재난관리정책국장을 신임 행정부지사로 임용했다고 밝혔다.
행정부지사는 일반직 고위공무원 가운데 도지사의 제청으로 행정안전부장관을 거쳐 대통령이 임명한다.
신임 부지사는 강원도 홍천 출신으로 제1회 지방고시에 합격해 공직에 입문했다. 행정안전부 재난복구지원국장, 강원도 기획조정실장 등을 역임했다.
박천수 행정부지사는 별도 취임행사 없이 3월 정책 공유회의에 참석해 “조직의 안정과 신뢰를 바탕으로 도민의 안전과 제주 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다
이어 국립제주호국원과 창열사, 4·3평화공원을 참배하며 제주의 역사를 돌아본 뒤 재난예방 시설 현장을 찾아 공식 일정을 시작했다.
제주도는 민선 8기와 9기의 전환기를 맞아 재난관리와 지방행정에 두루 정통한 박천수 행정부지사가 민생경제 회복과 신산업 육성 등 핵심 현안을 이끌어갈 것으로 기대하고 있다.
전임 진명기 행정부지사는 행정안전부 자치혁신실장으로 자리를 옮겼다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
