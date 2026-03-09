시사 전체기사

황종우 해수부 장관 후보자 일가족, 재산 21억8900여만원 신고

입력:2026-03-09 18:53
공유하기
글자 크기 조정
황종우 해양수산부 장관 후보자가 지난 3일 부산 중구 부산항만공사에서 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

황종우 해양수산부 장관 후보자가 본인과 배우자, 두 자녀 명의 재산으로 약 21억 8940만원을 신고한 것으로 9일 드러났다.

황 후보자의 인사청문요청안에 따르면 황 후보자는 세종 소재 아파트(3억5천100만원·101.95㎡)와 2013년식 현대 아반떼(339만원)·2014년식 쏘나타 하이브리드(504만원) 차량을 보유했다. 여기에 5억8595만원 규모의 은행·보험 예금까지 합산한 본인 재산은 9억4538만원이다.

배우자는 은행·보험 예금으로 10억2094만원을 신고했으며, 1998년생 장남과 2001년생 장녀는 1억6212만원과 6095만원의 재산을 각각 신고했다.

황 후보자는 1990년 9월 육군에 입대, 1992년 2월 상병으로 소집 해제됐다. 장남은 2019년 3월 공군에 입대해 2021년 1월 만기 전역했다.

1967년 부산 태생인 황 후보자는 부산 동고와 서울대 사법학과, 서울대 행정대학원을 거쳐 1994년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 해양수산부와 대통령실 등을 거쳐 2022년 7월 퇴직한 그는 지난해 8월까지 3년간 한국해사협력센터 국제협력위원장을 지냈다. 또 2023년 6월부터 장관 후보자 지명 이튿날인 지난 3일까지는 한국해양재단 비상임 이사를 역임했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“쿠팡, 2021년부터 美 로비 강화…‘미국 기업’ 강조”
이번엔 ‘리플’ 10만개…김거석 후원자 가상자산 기부
경찰, ‘로또청약·아들 병역특혜’ 의혹 이혜훈 강제수사
“단양에서 살아 보세요” 월 30만원 지원
전국 평균 휘발유값 1900원 돌파…美, 이란 공습 이후 처음
김민석 총리, 익산에 거처 마련…서울·전북 오가며 생활
“여긴 검은 기름비가 내린다”… 테헤란 석유저장고 폭발
“미사일 2발” 호르무즈 해협 예인선 침몰… 선원 3명 실종
국민일보 신문구독