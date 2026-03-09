황종우 해수부 장관 후보자 일가족, 재산 21억8900여만원 신고
황종우 해양수산부 장관 후보자가 본인과 배우자, 두 자녀 명의 재산으로 약 21억 8940만원을 신고한 것으로 9일 드러났다.
황 후보자의 인사청문요청안에 따르면 황 후보자는 세종 소재 아파트(3억5천100만원·101.95㎡)와 2013년식 현대 아반떼(339만원)·2014년식 쏘나타 하이브리드(504만원) 차량을 보유했다. 여기에 5억8595만원 규모의 은행·보험 예금까지 합산한 본인 재산은 9억4538만원이다.
배우자는 은행·보험 예금으로 10억2094만원을 신고했으며, 1998년생 장남과 2001년생 장녀는 1억6212만원과 6095만원의 재산을 각각 신고했다.
황 후보자는 1990년 9월 육군에 입대, 1992년 2월 상병으로 소집 해제됐다. 장남은 2019년 3월 공군에 입대해 2021년 1월 만기 전역했다.
1967년 부산 태생인 황 후보자는 부산 동고와 서울대 사법학과, 서울대 행정대학원을 거쳐 1994년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 이후 해양수산부와 대통령실 등을 거쳐 2022년 7월 퇴직한 그는 지난해 8월까지 3년간 한국해사협력센터 국제협력위원장을 지냈다. 또 2023년 6월부터 장관 후보자 지명 이튿날인 지난 3일까지는 한국해양재단 비상임 이사를 역임했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
