부산시·해수부, 공공기관 부산 이전 첫 정책협의회
해양수산 공공기관 이전 협력 논의
직원·가족 정주 여건 지원 방안 논의
“글로벌 해양 허브도시 도약 계기”
부산시와 해양수산부가 해양수산 공공기관 부산 이전을 위한 첫 정책 협의에 나섰다.
부산시는 9일 오후 부산 동구 해양수산부 회의실에서 해양수산 공공기관 부산 이전과 관련한 ‘제1회 부산시-해양수산부 정책협의회’를 개최했다고 밝혔다. 이날 협의회에는 성희엽 부산시 미래혁신부시장과 김성범 해양수산부 차관을 비롯한 관계자들이 참석했다.
이번 협의회는 해양수산 공공기관 부산 이전과 관련한 정책 현안을 공유하고 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
회의에서는 해양수산 공공기관 이전의 기본 방향과 직원 및 가족의 정주 여건 마련 등 실질적인 협력 사항을 중심으로 논의가 이뤄졌다.
시와 해수부는 앞으로 정기적인 정책협의회를 통해 신속한 의사 결정 체계를 구축하고 해양수산 공공기관의 조기 이전을 위한 협력 과제를 지속적으로 논의할 계획이다.
김성범 해양수산부 차관은 “해수부 부산 이전과 함께 해양수도 조성을 위해서는 해양수산 공공기관의 부산 이전이 조속히 이뤄져야 한다”며 “부산시와 긴밀한 공조체계를 바탕으로 신속하고 차질 없이 추진하겠다”고 말했다. 박형준 부산시장은 “해양수산 공공기관 이전을 통해 정책과 산업, 연구와 현장이 유기적으로 연결되는 해양 클러스터를 완성할 수 있을 것”이라며 “올해를 부산이 글로벌 해양 허브도시로 도약하는 원년으로 만들겠다”고 밝혔다.
