“아이 건강도, 동물 복지도 위협” 무분별한 동물체험 규제 목소리
일부 민간 동물원이 올바른 생태 정보 제공이라는 본래의 취지에서 벗어나 무분별한 체험을 조장하거나 동물을 판매하는 분양업체로 변질되고 있어 강력한 규제가 필요하다는 주장이 제기됐다. 특히 어린이집 등 보육시설을 방문해 아동들에게 동물 접촉을 유도하고 분양을 권유하는 불법 업체들이 난립해 공중보건과 동물복지를 위협하고 있다는 지적도 나왔다.
이형주 동물복지문제연구소 어웨어 대표는 9일 서울 영등포구 국회의원회관에서 열린 ‘동물원 개선 방안 모색을 위한 국회토론회(동물복지국회포럼 주최)’에서 ‘동물원 교육체험프로그램 실태와 정책개선 방향 제안’이라는 주제 발표를 통해 이같은 실태를 고발했다.
동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률에 따르면 동물원에서 관람객이 동물을 올라타거나 먹이를 주고 만지는 행위는 원칙적으로 금지된다. 동물에게 불필요한 공포와 스트레스를 유발할 뿐 아니라 관람객 또한 부상이나 질병 감염 위험에 노출될 수 있어서다.
문제는 이런 체험이 교육계획에 포함될 경우 예외적으로 허용한다는 단서 조항을 악용하는 경우다.
실제로 어웨어가 지난해 6월부터 전국 21개 체험형 동물원을 조사한 결과 18곳에서 사육사 입회 없이 상시적인 동물 접촉이 이뤄지고 있었다. 20곳에서는 급여량 제한 없이 체험용 먹이를 판매했다. 이 대표는 “동물의 공격성을 자극해 관람객이 다칠 수 있고, 동물의 과식 및 먹이 다툼을 유발해 동물 복지를 해칠 수 있다”고 경고했다.
면역력이 취약한 아동들이 있는 어린이집이나 유치원으로 동물을 가져가 체험 활동을 벌이는 업체도 12곳에 달했다. 이는 명백한 불법 행위다. 현행 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따르면 동물원으로 허가받지 않은 장소에서 야생동물을 이동하여 전시하는 행위는 엄격히 금지된다. 이 대표는 “인터넷에 검색만 해도 수많은 보육시설에서 경각심 없이 동물 출장체험을 이용하고 있음을 알 수 있다”고 꼬집었다.
동물 체험의 교육적 실효성을 놓고도 의문이 제기된다. 조사 대상 중 동물원의 법적 취지에 맞게 생물 다양성 보존을 설명한 곳은 3곳에 불과했다. 오히려 야생동물의 분양을 권장하며 교육과는 거리가 먼 내용을 전달하는 사업장도 있었다. 여우나 미어캣에 대해 ‘주인을 잘 따르고 영리하다’고 홍보하며 개인 소유를 부추기는 식이다.
이 대표는 “동물 체험 활동이 오히려 야생동물을 향한 소유욕을 자극하고, 애완용 소비 수요를 증가시킬 수 있다”고 우려했다.
전문가들은 동물 체험 활동 관련 규제의 예외 조항을 없애야 한다고 입을 모았다.
김봉균 충남야생동물구조센터 구조본부장은 “교육 목적의 동물체험을 허용한다는 예외 조항으로 인해 현장에서는 무분별한 체험 교육이 이뤄지고 있다”며 “관람객의 만지기, 먹이주기, 올라타기 행위를 원천적으로 금지하고 동물원 관리감독관의 권한을 강화해야 한다”고 강조했다.
체험 활동을 금지하는 대신 다양한 시청각 교육자료를 활용하는 대안 교육이 실질적인 해법으로 제시됐다. 김정호 청주동물원 사육팀장은 “청주동물원은 10년 전부터 체험교육을 중단하고 대신 골격교본, 건강검진 과정에서 확보한 심박동 소리와 엑스레이 사진 등을 제시하고 있다”며 “체험교육의 주 대상층인 유아 및 학부모를 중심으로 호응이 좋아 관객 수가 오히려 증가하는 효과가 있었다”고 덧붙였다.
이성훈 기자 tellme@kmib.co.kr
